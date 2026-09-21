България и Уганда обсъждат разширяване на търговията със земеделски продукти

Сред възможностите са директен внос на кафе и плодове, сътрудничество в интелигентното земеделие и обмен между аграрни университети

България и Уганда имат потенциал да разширят търговските си отношения в областта на земеделието. Това беше обсъдено на среща между министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, посланика на Уганда в България Стефан Мубиру и почетния консул инж. Ивайло Йотов. Абровски е министър на земеделието и храните от май 2026 г.

Един от акцентите в разговорите е възможността за по-преки доставки на кафе от Уганда. Според Абровски ограничаването на броя на посредниците по веригата би могло да създаде условия за по-конкурентни цени за българските потребители. Подобни възможности бяха обсъдени и при търговията с плодове.

Друга тема беше развитието на т.нар. интелигентно земеделие. Българската страна изрази готовност за обмен на знания и добри практики при внедряването на иновации в селското стопанство. Разгледана беше и възможността за изграждане на по-тесни връзки между аграрните университети и образователните институции в двете страни, включително чрез обучение на студенти от Уганда в България.

В рамките на срещата беше обсъдена и идеята за организиране на двустранен бизнес форум в София, който да събере представители на институциите и компаниите от България и Уганда. Сред разглежданите възможности е и подписването на меморандум за сътрудничество.

Посланик Стефан Мубиру заяви интерес от страна на Уганда към модернизирането на земеделието и увеличаването на двустранната търговия със селскостопански продукти. Угандийската страна търси и възможности за по-широк достъп на своята земеделска продукция до българския пазар.

Разширяването на пазарния достъп и конкурентоспособността на земеделските производители е сред темите, поставяни от Министерството на земеделието и храните и в други негови инициативи през последните месеци.