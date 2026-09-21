Михаела Карадимова към студентите в ХТМУ: Знанието и професионализмът трябва да имат водеща роля

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията приветства първокурсниците при откриването на новата академична година

„Знанието, професионализмът и стремежът към развитие трябва да имат водеща роля.“ С тези думи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова се обърна към студентите при откриването на новата академична година в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ).

В приветствието си тя пожела успех на първокурсниците, които започват нов етап от своето образование и професионално развитие. По думите ѝ университетът е не само място за придобиване на знания и практически умения, но и среда за създаване на контакти, откриване на нови възможности и натрупване на житейски опит.

Карадимова открои и ролята на преподавателите за подготовката на бъдещите специалисти. Тя посочи, че със своя професионализъм и отдаденост те допринасят както за развитието на студентите, така и за авторитета на университета.

Заместник-министърът отбеляза утвърдените традиции на ХТМУ в подготовката на висококвалифицирани кадри за съвременната индустрия и насърчи студентите активно да използват възможностите, които висшето училище им предоставя.

„Търсете нови знания и не се страхувайте от предизвикателствата. Вашите постижения са не само лична победа, но и повод за гордост за вашите преподаватели и за целия университет“, заяви Карадимова.

Тя пожела на студентите и преподавателите успешна и ползотворна академична година, изпълнена с нови възможности, професионални успехи и удовлетворение.