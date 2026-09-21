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Община Хасково напомня: До 31 октомври се подават декларации за необитаеми имоти през 2027 г.

Недялко Тенев

Срокът важи за собствениците на имоти, които няма да се използват през следващата година

Общинската данъчна дирекция в Община Хасково напомня на гражданите, че до 31 октомври 2026 г. могат да подадат декларации за имоти, които няма да бъдат използвани през следващата 2027 година.

Срокът е определен съгласно чл. 71 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Декларациите се отнасят до имоти, които собствениците заявяват, че няма да използват през цялата 2027 г., и са свързани с определянето на таксата за битови отпадъци.

От Общинската данъчна дирекция призовават заинтересованите собственици да спазят определения срок, тъй като декларациите трябва да бъдат подадени най-късно до 31 октомври.

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