Държавата и Община Хисаря ще работят за решаване на дълго отлагани въпроси около ключови археологически обекти

Предстои работа по статута, границите, охранителните зони и управлението на Тракийския култов център в Старосел, могила „Хоризонт“ и Римската гробница в Хисаря

В рамките на следващите няколко месеца държавните институции и Община Хисаря ще работят по разрешаването на дълго отлагани административни въпроси, свързани с едни от най-значимите археологически обекти на територията на общината.

Ангажиментът беше заявен по време на работно посещение на областния управител на Пловдив Георги Янев и заместник-министъра на културата доц. д-р Пламен Славов. Заедно с кмета Ива Вълчева, заместник-кмета Таня Марковска и директора на Археологическия музей доц. Митко Маджаров те посетиха обектите и обсъдиха необходимите мерки и срокове.

Основен акцент са Тракийският култов център в Старосел, могила „Хоризонт“ и Римската гробница в Хисаря. Официални документи на общината определят комплекса при Старосел, включващ храма на Четиньова могила и гробницата „Хоризонт“, като един от важните археологически обекти и туристически ресурси в района. (Хисаря)

Според заместник-министър Славов поставените от общината въпроси трябва да бъдат разгледани приоритетно, така че след приключване на административните процедури да може да се премине към опазване, консервация, социализация и по-добро представяне на културното наследство. Актуални публикации на Министерството на културата потвърждават, че доц. Пламен Славов изпълнява длъжността заместник-министър на културата и през 2026 г. (Министерство на бизнеса)

Областният управител Георги Янев посочи, че уреждането на статута, границите, охранителните зони и управлението на обектите ще позволи разработването на конкретни проекти и кандидатстването за финансиране за тяхното проучване, консервация и социализация.

По време на посещението беше разгледан и проектът на Археологическия музей за разкриване на раннохристиянска базилика в непосредствена близост до музея. По информация на общината теренът вече е предоставен за управление на Община Хисаря за срок от 10 години. След неговото почистване се предвиждат действия за цялостното разкриване и експониране на базиликата.

Идеята е музеят, археологическият обект и прилежащата територия постепенно да бъдат обединени в общо културно-образователно пространство. Предвиждат се специални зони за деца и ученици, където чрез практически занимания и археологически игри те да се запознават с историята и работата на археолозите.

Кметът Ива Вълчева съобщи още, че общината вече е започнала процедура за подробен устройствен план за терена на Римската гробница и очаква той също да бъде предоставен за стопанисване на общината, а впоследствие – на музея.

Очакванията са през следващите месеци да бъдат придвижени ключовите административни процедури, което да отвори възможност за подготовка и реализация на конкретни проекти за съхраняване и популяризиране на археологическото наследство на Хисаря и Старосел.