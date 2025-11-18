Съдийски назначения – XVII кръг – Mr Bit Втора лига
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 17-и кръг на Mr Bit Втора лига.
21 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
Пирин – Фратрия
Главен съдия: Стоян Арсов
Асистенти: Тодор Вуков, Дарин Иванов
Четвърти съдия: Антонио Антов
Съдийски наблюдател: Красимир Керезов
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
Дунав – Миньор
Главен съдия: Красимир Кръстев
Асистенти: Владимир Йорданов, Мартин Иванов
Четвърти съдия: Кристиян Тодоров
Съдийски наблюдател: Стоян Денев
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
Беласица – Янтра
Главен съдия: Ивайло Ненков
Асистенти: Асен Крумов, Михаил Гигов
Четвърти съдия: Иво Иванов
Съдийски наблюдател: Цветан Трифонов
22 новември 2025 г., събота, 14:30 ч.
Черноморец Бургас – Севлиево
Главен съдия: Стефан Гурков
Асистенти: Атанас Пилатов, Стоян Петров
Четвърти съдия: Димо Димов
Съдийски наблюдател: Диян Вълков
22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.
Хебър – Спортист Своге
Главен съдия: Божидар Тодоров
Асистенти: Цветан Горанов, Велин Димитров
Четвърти съдия: Николай Запрянов
Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев
23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ЦСКА II – Локомотив Горна Оряховица
Главен съдия: Кристина Георгиева
Асистенти: Георги Спасов, Мартин Мирчев
Четвърти съдия: Любомир Вушовски
Съдийски наблюдател: Тихомир Костовски
23 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
Етър – Марек
Главен съдия: Петър Николов
Асистенти: Георги Великов, Станислав Станев
Четвърти съдия: Борис Попов
Съдийски наблюдател: Радослав Станев
24 ноември 2025 г., понеделник, 14:30 ч.
Спартак Плевен – Лудогорец II
Главен съдия: Станимир Тодоров
Асистенти: Петър Михов, Борислав Борисов
Четвърти съдия: Стилян Колев
Съдийски наблюдател: Ивелин Занев