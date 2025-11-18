Съдийски назначения – XVII кръг – Mr Bit Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви назначенията за предстоящия 17-и кръг на Mr Bit Втора лига.

21 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.

Пирин – Фратрия

Главен съдия: Стоян Арсов

Асистенти: Тодор Вуков, Дарин Иванов

Четвърти съдия: Антонио Антов

Съдийски наблюдател: Красимир Керезов

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

Дунав – Миньор

Главен съдия: Красимир Кръстев

Асистенти: Владимир Йорданов, Мартин Иванов

Четвърти съдия: Кристиян Тодоров

Съдийски наблюдател: Стоян Денев

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

Беласица – Янтра

Главен съдия: Ивайло Ненков

Асистенти: Асен Крумов, Михаил Гигов

Четвърти съдия: Иво Иванов

Съдийски наблюдател: Цветан Трифонов

22 новември 2025 г., събота, 14:30 ч.

Черноморец Бургас – Севлиево

Главен съдия: Стефан Гурков

Асистенти: Атанас Пилатов, Стоян Петров

Четвърти съдия: Димо Димов

Съдийски наблюдател: Диян Вълков

22 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч.

Хебър – Спортист Своге

Главен съдия: Божидар Тодоров

Асистенти: Цветан Горанов, Велин Димитров

Четвърти съдия: Николай Запрянов

Съдийски наблюдател: Цветан Георгиев

23 ноември 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ЦСКА II – Локомотив Горна Оряховица

Главен съдия: Кристина Георгиева

Асистенти: Георги Спасов, Мартин Мирчев

Четвърти съдия: Любомир Вушовски

Съдийски наблюдател: Тихомир Костовски

23 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

Етър – Марек

Главен съдия: Петър Николов

Асистенти: Георги Великов, Станислав Станев

Четвърти съдия: Борис Попов

Съдийски наблюдател: Радослав Станев

24 ноември 2025 г., понеделник, 14:30 ч.

Спартак Плевен – Лудогорец II

Главен съдия: Станимир Тодоров

Асистенти: Петър Михов, Борислав Борисов

Четвърти съдия: Стилян Колев

Съдийски наблюдател: Ивелин Занев

