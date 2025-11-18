Министър Георгиев се срещна с посланика на Кралство Норвегия

Министърът на външните работи г-н Георг Георгиев прие извънредния и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България г-жа Хилде Лунде.

Повод за срещата бе предстоящото подписване на Меморандумите за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, предоставящи солидна основа за задълбочаване на двустранното сътрудничество чрез финансиране на проекти в области като зелен преход, демокрация, върховенство на закона, права на човека, социално включване и устойчивост.

По време на разговора бяха обсъдени и теми, свързани със сигурността в Източна Европа и Черноморския регион. Бяха очертани приоритетни области, сред които модернизацията и стратегическото увеличаване на военния капацитет, и активното изпълнение на инфраструктурни проекти за постигането на критична енергийна свързаност и диверсификация.

Външният министър отбеляза също така и необходимостта от засилване на прякото взаимодействие между българските и норвежките институции, като най-ефективния път за разрешаване на случаи, свързани със защитата на правата на деца на български граждани в Норвегия. Подчертано бе, че на основата на добро двустранно институционално взаимодействие, България ще продължава да търси прозрачност и координация по всички случаи в защита на интересите на българските граждани и техните деца.

