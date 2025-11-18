МК посрещна представители на Конфедерация Швейцария

Днес в Министерството на културата се проведе среща между експерти от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ (ГДИОКН) в Министерството на културата и Федералната служба за култура, отдел „Международен трансфер на културни ценности“, секция „Музеи и изложби“ в Министерството на вътрешните работи на Конфедерация Швейцария.

Експертите от Федералната служба за култура са на тридневно посещение в България по покана на българските си колеги. Визитата им е продължение на проведената между министъра на културата Мариан Бачев двустранна среща с г-жа Елизабет Баум-Шнайдер, федерален съветник и ръководител на Федералния департамент на вътрешните работи на Конфедерация Швейцария в рамките на Световната конференция за културни политики и устойчиво развитие на ЮНЕСКО “MONDIACULT – 2025” през септември. Тогава министър Бачев и г-жа Баум-Шнайдер обсъдиха някои подробности по подготвяното двустранно споразумение по Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и трансфер на собственост върху културни ценности от 1970 г. на ЮНЕСКО.

От българска страна срещата днес се водеше от заместник-министъра на културата доц. д-р Тодор Чобанов и в нея участваха: г-н Александър Трайков – главен директор на ГДИОКН, г-жа Мария Тодорова-Симова – гл. инспектор в ГДИОКН и г-н Петър Миладинов – държавен експерт в отдел „Международни дейности“. Министерството на вътрешните работи (МВнР) бе представлявано от г-н Светлан Стоев – бъдещ посланик на страната ни в Берн, Швейцария и г-жа Тюркян Акиф – дипломатически служител I ст. в МВнР. От швейцарска страна в срещата взеха участие Н. Пр. Пиер Хагман – посланик на Конфедерация Швейцария в София, както и двама специалисти от Федералната служба за култура г-жа Фабиен Барага и г-жа Флорънс Граф.

Основната цел на срещата бе да бъде обсъден Проектът на Споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за превенция на незаконния износ и внос на културни ценности. Той е разработен на основание Конвенцията за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, Париж, 14 ноември 1970 г. на ЮНЕСКО, по която България и Швейцария са страни.

В хода на разговора заместник-министър Чобанов подчерта, че Конвенцията е ключов инструмент за обединяване на международните усилия в посока опазване, популяризиране и разширяване на достъпа до културата и наследството. Той бе категоричен, че в тази връзка бихме могли да си сътрудничим с Швейцария при развитие на политическия дебат за важността на културата и културното наследство като важни фактори за устойчиво развитие.

От Швейцарска страна бе подчертана необходимостта от сключване на въпросното споразумение, в което се отбелязва, че сътрудничеството между двете страни ще допринесе до ограничаването на различни действия, свързани с незаконен трансфер на културни ценности.

В края на срещата зам.-министър Чобанов изрази задоволство от факта, че проведените срещи между двете страни по подготовка на Споразумението са допринесли до преодоляване на различията и се надява в съвсем кратък период да започнат и вътрешните процедури по приемането му.

Българската страна ще запознае швейцарските експерти с културното ни наследство като цяло и в частност – с историческото и културно значение на иконите като наследство, имайки предвид повишения пазарен интерес към него. Установяването на оперативно сътрудничество в това направление ще подпомогне политиката за ограничаване на незаконния му износ и последваща продажба.

