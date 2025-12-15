Над 12 000 лв. събра благотворителният базар „Коледна магия“ в Тракийски университет – Стара Загора

Благотворителният коледен базар „Коледна магия в Тракийски университет“, организиран за първи път от академичната общност на университета, завърши с впечатляващ резултат – 12 036,94 лв., събрани в подкрепа на студенти в неравностойно социално положение.

В рамките на централното събитие, проведено на 2 декември във фоайето на Ректората, бяха събрани 9 797,58 лв., а още 2 239,36 лв. постъпиха от продължаващите благотворителни базари във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Филиал Хасково и Медицински факултет.

Средствата са събрани благодарение на активното участие на студенти, преподаватели, докторанти и служители от всички структурни звена на Тракийски университет, които със собствен труд, творчество и кауза превърнаха инициативата в празник на добротата и солидарността.

След обработка на информацията от структурните звена и Централната комисия бяха определени 70 студенти, които ще получат финансова подкрепа. Това са млади хора със здравословни, социални и икономически затруднения, като информацията за тях остава конфиденциална, в съответствие с желанието им и етичните стандарти на университета.

Всеки от подпомогнатите студенти ще получи парична помощ в размер на 170 лв., поставена в запечатан плик и придружена от коледна картичка от добротворците на Благотворителния базар „Коледна магия в Тракийски университет“.

Събраните средства бяха преброени при пълна прозрачност – в присъствието на комисия от петима членове и с видеозапис, след което предадени за съхранение в касата на университета.

Благотворителният базар бе подкрепен и от националната инициатива „Щедрият вторник“ (Giving Tuesday Bulgaria) и се утвърди като силен пример за социална ангажираност, съпричастност и грижа към студентите.

Организаторите изразяват своята благодарност към всички участници, доброволци и партньори, допринесли за успеха на инициативата, която показа, че академичната общност може да бъде не само място за знание, но и пространство за човечност и подкрепа.

