PIRIN ULTRA 2026 ВПЕЧАТЛИ С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ. БЪЛГАРИ ГРАБНАХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА В ПРЕСТИЖНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
Рекорден брой от 1350 участници със смели сърца премериха сили в петте дистанции на PIRIN ULTRA 2026 по едни от най-предизвикателните пътеки в Пирин планина.
В тежките трасета до подиума достигнаха най-добрите български ултрамаратонци, които завоюваха призови места. А Банско доказа, че освен център на престижни международни състезания и събития от световен ранг, е и място, което създава и развива шампиони.
Сред отличилите се е Асен Радулов от клуб „АлПиринСки“, който завоюва третото място на дистанция 25 км. В състезанието се включи и един от най-добрите ни състезатели по ски алпинизъм Никола Калистрин. Костадин Гюмов зае 57-о място в дистанцията 38 км.
Кметът на община Банско Стойчо Баненски лично връчи наградите на призьорите и поздрави всички участници за достойното им представяне.
PIRIN ULTRA ежегодно събира едни от най-добрите планински бегачи от България и чужбина и се утвърди като състезание, известно със своята екстремна трудност, сурови условия и предизвикателни трасета.
Класирането на най-добрите в отделните дисциплини:
Мъже 160 км.
1-во място Peter Hristov, България;
2 –ро място Michael Wittenberg, Южна Африка;
3 – то място Velibor Jovanovic, Словения;
Жени 160 км.
1-во място Polina Mavreva, България;
2-ро място Vanya Dimitrova, България;
3 – място Rositsa Stefanova, България;
Мъже 68 км.
1 – во място Stiliyan Avramov, България;
2-ро място Toni Petkov, България;
3-то място Slavyan Markov, България;
Жени 68 км.
1-во място Desislava Dimova, България;
2-ро място Jacklina Jekova, България;
3-то място Sara Minkova, България;
Мъже 38 км.
1-во място Kiril Nikolov, България;
2-ро място Kamil Galdyn, Полша;
3-то място Alexandros Fotiadis, Гърция;
Жени 38 км.
1-во място Gergana Bozhkova, България;
2-ро място Nadezhda Atanasova, България;
3-то място Stefania Buzincu, Румъния;
Мъже 25 км.
1-во място Kristiyan Ivanov, България;
2-ро място Branislav Baltic, Черна гора;
3-то място Asen Radulov, България;
Жени 25 км.
1-во място Mirela Yordanova, България;
2-ро място Lina Hristova, България;
3-то място Denny Kirilova, България;
Мъже 15 км.
1-во място Svetlin Ignatov, България;
2-ро място Georgi Todorov, България;
3-то място Teodor Pavlov, България
Жени 15км.
1-во място NiaArsova, България;
2-ро място Alina Boyanova, България;
3-то място Ema Bayraktarova, България;