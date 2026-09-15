PIRIN ULTRA 2026 ВПЕЧАТЛИ С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ. БЪЛГАРИ ГРАБНАХА ПРИЗОВИТЕ МЕСТА В ПРЕСТИЖНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

Рекорден брой от 1350 участници със смели сърца премериха сили в петте дистанции на PIRIN ULTRA 2026 по едни от най-предизвикателните пътеки в Пирин планина.

В тежките трасета до подиума достигнаха най-добрите български ултрамаратонци, които завоюваха призови места. А Банско доказа, че освен център на престижни международни състезания и събития от световен ранг, е и място, което създава и развива шампиони.

Сред отличилите се е Асен Радулов от клуб „АлПиринСки“, който завоюва третото място на дистанция 25 км. В състезанието се включи и един от най-добрите ни състезатели по ски алпинизъм Никола Калистрин. Костадин Гюмов зае 57-о място в дистанцията 38 км.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски лично връчи наградите на призьорите и поздрави всички участници за достойното им представяне.

PIRIN ULTRA ежегодно събира едни от най-добрите планински бегачи от България и чужбина и се утвърди като състезание, известно със своята екстремна трудност, сурови условия и предизвикателни трасета.

Класирането на най-добрите в отделните дисциплини:

Мъже 160 км.

1-во място Peter Hristov, България;

2 –ро място Michael Wittenberg, Южна Африка;

3 – то място Velibor Jovanovic, Словения;

Жени 160 км.

1-во място Polina Mavreva, България;

2-ро място Vanya Dimitrova, България;

3 – място Rositsa Stefanova, България;

Мъже 68 км.

1 – во място Stiliyan Avramov, България;

2-ро място Toni Petkov, България;

3-то място Slavyan Markov, България;

Жени 68 км.

1-во място Desislava Dimova, България;

2-ро място Jacklina Jekova, България;

3-то място Sara Minkova, България;

Мъже 38 км.

1-во място Kiril Nikolov, България;

2-ро място Kamil Galdyn, Полша;

3-то място Alexandros Fotiadis, Гърция;

Жени 38 км.

1-во място Gergana Bozhkova, България;

2-ро място Nadezhda Atanasova, България;

3-то място Stefania Buzincu, Румъния;

Мъже 25 км.

1-во място Kristiyan Ivanov, България;

2-ро място Branislav Baltic, Черна гора;

3-то място Asen Radulov, България;

Жени 25 км.

1-во място Mirela Yordanova, България;

2-ро място Lina Hristova, България;

3-то място Denny Kirilova, България;

Мъже 15 км.

1-во място Svetlin Ignatov, България;

2-ро място Georgi Todorov, България;

3-то място Teodor Pavlov, България

Жени 15км.

1-во място NiaArsova, България;

2-ро място Alina Boyanova, България;

3-то място Ema Bayraktarova, България;