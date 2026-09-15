Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол откри академичната 2026/2027 година с тържествена церемония

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол към Тракийския университет откри академичната 2026/2027 година с тържествена церемония. На 15 септември дворът на факултета събра първокурсници, студенти, преподаватели, официални гости, представители на местната власт, институции и бизнеса.

Сред официалните гости бяха ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. дбф Мирослав Карабалиев и ректорското ръководство на университета, заместник- областният управител на област Ямбол Славомир Иванов, заместник-кметът на община Ямбол Константин Андреев, директори на гимназии и училища от региона, както и представители на институции и бизнеса.

Тържествената церемония започна с химна на Република България и студентския химн „Gaudeamus igitur“.

В приветствието си към студентите ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. дбф Мирослав Карабалиев подчерта значимото място на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол в академичната и научноизследователската общност на университета.

„Технологичното време, в което се намираме, изисква от нас да бъдем изключително в крак с него, да не изоставаме, а по възможност да добавяме нашата стойност във всички промени, които предстоят. Изкуственият интелект се развива изключително бързо и ние не трябва да изоставаме от него, но трябва да съхраним и ролята на човека в неговото използване и контрол“, заяви проф. Карабалиев.

Той призова студентите да използват пълноценно годините на своето обучение: „Използвайте пълноценно времето в университета, за да израснете като специалисти и да прилагате после знанията във вашата реализация.“

Деканът на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол проф. д-р инж. Ваня Стойкова приветства първокурсниците и ги насърчи да бъдат активна част от академичната общност.

„Поздравявам ви, скъпи първокурсници, за решението да продължите своето образование. Това е важна стъпка и инвестиция във вашето бъдеще“, каза проф. Стойкова.

В приветствието си тя подчерта и значението на студентите за развитието на факултета: „Нашите студенти и възпитаници са най-убедителното доказателство за смисъла на труда ни. Те са нашето богатство и най-добрите посланици на Факултет „Техника и технологии“.“

Тази академична година е особено значима за факултета, който през месец ноември ще отбележи 15 години от преобразуването си във Факултет „Техника и технологии“ в структурата на Тракийски университет – Стара Загора. Годишнината е повод да бъде отдадено заслужено признание на постигнатото и да бъде отправен поглед към бъдещето на техническото образование, науката и технологиите.

Част от тържествената програма бе традиционният ритуал по предаване на „ключа на знанието“ от студент от випуск 2025/2026 на новоприетите първокурсници от випуск 2026/2027. Студентските си книжки и специални подаръци от ректора и декана получиха първокурсниците с най-висок бал.

От името на новоприетите студенти бяха отправени думи на благодарност към академичното ръководство и преподавателите. Празничната програма продължи с музикални и танцови изпълнения. Музикален поздрав отправи Александър Капралов, а студентът от специалност „Електротехника“ Деян Николов допринесе за празничната атмосфера с изпълнение на гайда. Танцов спектакъл представи ансамбъл „All Steps“.Новата академична 2026/2027 година поставя началото на пореден етап в обучението, научната работа и академичното развитие на студентите и преподавателите на Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол.