Илияна Йотова: Мечтите на всички български ученици са мечтата за България

Президентът откри учебната година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе

Прекрачвайки училищния праг, всяко дете има своята мечта. А когато съберем мечтите на всички ученици, това е мечтата за България, защото вие сте нашето бъдеще. С тези думи държавният глава Илияна Йотова се обърна към учениците от Средно училище „Христо Ботев“ в Русе, където беше гост на откриването на 189-ата учебна година.

Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото за нас, българите, тази дата не е подвластна на времето и не се забравя, подчерта президентът. Илияна Йотова посочи, че най-вълнуващ днешният ден е за първокласниците, които днес ще поемат по пътя на познанието и ще чуят за първи път училищния звънец. На всички ученици държавният глава пожела да обичат с цяло сърце и душа България, както може да я обича само един млад човек.

„Имаме огромната чест да се намираме в училище на 188 години“, посочи президентът и открои, че именно през училище „Христо Ботев“ в Русе са преминали едни от най-големите български интелектуалци, формирали националното ни самосъзнание – Йордан Йовков, Стоян Михайловски, Цветан Радославов и др.

Илияна Йотова заяви, че преди близо две столетия нашите предци са имали самосъзнанието, че само с образование и подготвени учители може да се върви напред и да се гарантира успехът на България. Президентът посочи, че един от тези всеотдайни строители на нова България е тогавашният министър на просвещението Георги Живков, който настоява, че „трябва да се почне издигането не само на големи, ами на солидни и красиви по архитектура и стил училищни сгради, понеже те именно са и ще бъдат носители и свидетели на нашата култура“.

Държавният глава отбеляза и предизвикателствата, пред които са изправени учителите днес. „Повечето от вашите възпитаници носят по един телефон в джоба, където могат да намерят цялото знание на света. Но не могат да намерят вас“, обърна се държавният глава към преподавателите. Вие ги приютявате от първия ден, учите ги на човечност и запалвате искрицата в душите им и изпълвате със смисъл думите на мъдреците, че ученикът не е съд, който трябва да напълниш, а образованието е факел, който трябва да запалиш.