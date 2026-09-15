Ива Петрова на първия учебен ден в Раднево: Деца, не бързайте към дипломата – търсете това, в което искате да сте добри

Министърът на енергетиката откри учебната година в Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“

Министърът на енергетиката Ива Петрова откри учебната 2026/2027 година в Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“ – Раднево. Тя отправи към учениците послание да съхранят интереса си към всичко ново и непознато и да не се страхуват от грешки по пътя към професионалното си развитие: „Машините ще стават по-интелигентни, технологиите – по-сложни, а индустрията ще има нужда от хора, които разбират тази промяна и я превръщат в работещи решения“. В този смисъл министър Петрова подчерта значението на професионалното образование и открои практическата стойност на знанията, които децата получават в гимназията.

„Не бързайте просто да завършите. Използвайте тези години, за да станете добри в нещо, което ви е интересно. Защото когато човек разбира как работи една система и има смелостта да я направи по-добра, вече има много повече от професия – има възможност да променя света около себе си“, каза Ива Петрова. Тя благодари на учителите за ролята им в подготовката на младите хора и за подкрепата да открият собствена посока и да повярват във възможностите си.

Сред гостите на официалното откриване на учебната година бяха също заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Илия Илиев и изпълнителният директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД инж. Румен Янков.

Сътрудничеството между Професионалната гимназия „Св. Иван Рилски“ и „Мини Марица-изток“ датира от създаването на училището преди 64 години, а важен етап в партньорството е въвеждането на дуалната форма на обучение през 2016 г., която свързва обучението на учениците с реалната професионална среда в мините и ТЕЦ.

Ден по-рано министър Петрова бе гост на откриването на академичната 2026/2027 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия. „Бъдещето на България ще зависи от знанията, идеите и професионалната отговорност на младите специалисти. Мислете мащабно. Вашето предимство ще бъде способността да намирате решения там, където другите виждат само сложност“, бе нейното послание към студентите.