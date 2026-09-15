Криминалисти от ОДМВР-Стара Загора разкриха наркооранжерия и иззеха голямо количество наркотични вещества в хода на специализирана полицейска операция

Подробности за акцията дадоха на брифинг директорът на ОДМВР-Стара Загора старши комисар Димитър Машов и заместник-окръжният прокурор Георги Николов

Полицейски служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора проведоха специализирана полицейска операция с насоченост противодействие на престъпления, свързани с наркотици. В хода на същата са проведени процесуално-следствени действия на 14.09.2026г. в имот с къща в с. Змейово, обитавана от 45-годишен мъж и 29-годишна жена. На място е установена само жената. Установено е специално пригодено помещение с прикрита врата /подход към него/ откъдето се стига до специално изградено помещение, оборудвано за високо технологична оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа – марихуана. В помещението са намерени 368 растения с различна височина, препарати за отглеждане на растенията и два фризера с пакети по 1 килограм – около 68 килограма марихуана. В отделна торба е намерена още почти 2,3 килограма марихуана. По-късно мъжът също е установен. 45-годишният мъж и 29-годишната жена са задържани за срок до 24 часа. По случая в ОДМВР-Стара Загора е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура- Стара Загора.