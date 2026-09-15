Кметът Добрин Добрев поздрави учениците и учителите в ППМГ“Акад. Никола Обрешков“ и удари първия звънец за учебната 2026/2027 г.

Кметът на Община Разград Добрин Добрев поздрави учениците и учителите в ППМГ“Акад. Никола Обрешков“ и удари първия звънец за учебната 2026/2027 г.

За училището това е 55-та учебна година, с него през тези години са свързали съдбите си 4500 души, а към момента с 588 ученици е най-голямото средно училище в Разградска област – сподели директорът на ППМГ Мануел Василев. В приветствието си той представи всички успехи на възпитаниците на училището през предходната учебна година от външни оценявания и ДЗИ, както и в различни олимпиади, конкурси и състезания. От последния конкурс – „Не се гаси туй, що не гасне“ 33 награди бяха пристигнали в навечерието на откриването на учебната година и част от тях бяха връчени в първия учебен ден. Василев анонсира и, че заради успехите през годините в областта на лингвистиката, училището през следващата година ще е домакин на националната олимпиада по лингвистика. Директорът съобщи още, че всяка година се подобрява вътрешното пространство в училището, най-голямата инвестиция през отминалото лято е ремонтът на целия покрив с площ 2 000 кв.м.

Двама от новоприетите осмокласници имаха възможност за изява в първия учебен ден – приетият с най-висок бал Преслав Петров сподели очакванията си за новото училище, а Теодора Василева отправи музикален поздрав към всички присъстващи в пълния училищен двор.

В приветствието си Кметът Добрин Добрев изрази своята увереност, че и през новата учебна година възпитаниците на ППМГ с получаване на нови знания, умения и компетентности ще продължат да носят нови успехи на училището. Той допълни, че зад постигнатите резултати стои много труд и любов от страна на преподавателите и много ентусиазъм, хъс и четене от страна на учениците. На осмокласниците Кметът Добрин Добрев пожела да се възползват от възможностите, които им дава това училище, за да успеят след завършване на средно образование да се реализират в желаната от тях сфера. Той поздрави и 12-класниците, като им пожела попътен вятър в посоката, която са избрали, да постигнат много успехи и да носят Разград в сърцето си. Към учителите Кметът Добрин Добрев се обърна с поздравление за постигнатите резултати в тяхната важна мисия и с пожелание за много нови необозрими хоризонти. Кметът призова родителите да продължат да са опора за децата си, да ги подкрепят и насърчават, но и да са добри партньори и да се доверяват на учителите, защото така ще успеят да постигнат доброто бъдеще за своите деца.

Директорът на ППМГ“Акад. Никола Обрешков“ Мануел Василев предостави възможността на Кмета Добрин Добрев да удари първия училищен звънец за новоприетите петокласници, а след церемонията по откриване не учебната година двамата заедно влязоха в класните стаи на новоприетите петокласници и осмокласници. Във всеки клас Василев постави училищната вратовръзката на ученика с най-висок бал на приема, а Кметът Добрин Добрев отправи специални пожелания към учениците.

В първия учебен ден Кметът Добрин Добрев посети още едно училище. Той бе гост на откриването на обновено пространство и STEM център в ОУ“Васил Левски“. Центърът е реализиран по проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)“ в рамките на 30 месеца на стойност 185 740.84 евро. Целта на проекта включва осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. Центърът включва четири високотехнологични кабинета по математика, роботика, информационни технологии и природни науки. Наред с това, изцяло със собствени средства ремонтирани в училището са реновирани двата коридора – в западно крило (1 етаж) и втори етаж. Ремонтът включва подмяна на отоплителна и ел. инсталация, нова подова настилка и осветление. Обновеното пространство е част от усилията на училищното ръководство да модернизира училищната среда и да предлага на децата съвременни условия за обучение. Церемонията по откриването съчета модерност и традиции. Новото пространство бе осветено от свещеник, а гостите бяха поканени да влязат в него от робот, изработен от учениците. На откриването присъстваха и: народният представител Джипо Джипов, областният управител Айлин Башева, председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева, началникът на РУО на МОН Ангел Петков, родители.

В първия учебен ден във всички 19 училища в общината, в които днес започва учебната година, имаше представител на Община Разград, който връчи на училищните ръководства поздравителен адрес и букет от името на Кмета Добрин Добрев. Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева бе гост на тържеството в ОУ“Васил Левски“-Разград. Заместник-кметът Елка Неделчева бе в ОУ“Никола Икономов“, заместник-кметът Хабибе Расим – в НПТГ“Шандор Петьофи“, заместник-кметът Зорница Евгениева – в ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“, секретарят на Община Разград Нели Добрева – в ОУ“Н.Й.Вапцаров“. Директорът на дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“ Адриан Димитров бе в ОУ“Г.С.Раковски“-Раковски, директорът на дирекция „Местни данъци и такси“ Кремена Приставова – в ОУ“Отец Паисий“-Разград, директорът на дирекция „Екология, ред и сигурност“ Недим Тахиров – в ОУ“Отец Паисий“-Дянково, началникът на отдел „Култура, туризъм и международни връзки“ Катерина Ганева – в СУ“Христо Ботев“-Разград, началникът на отдел „Общинска икономика“ д-р Михаил Балтаджиев – в ПГССХВТ“Ангел Кънчев“, началникът на отдел „Счетоводство“ Елеонора Пенева – в ПГИ“Робер Шуман“, началникът на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ Теодора Бонева – в ПГХТБТ“Мария Кюри“, началникът на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ Лейман Тюлеоглуева – в ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“, главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ Кольо Колев – в ОУ“Д-р Петър Берон“-Осенец, главен експерт в отдел „Образование“ Теодора Ненкова – в ОУ“Ив.С.Тургенев“, технологът в отдел „Образование“ Мехнур Чакал – в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“-Ясеновец, специалистът в отдел „Образование“ Ибрям Ахмедов – в ОУ“Елин Пелин“-Стражец, експертът по отбранително-мобилизационна подготовка Драгомир Златев – в ПГТС“Христо Смирненски“.