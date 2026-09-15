Кметът Станислав Дечев: Аз вярвам, че учителите, родителите и децата заедно ще намерите вярното решение на задачата на бъдещето!

Кметът на Община Хасково Станислав Дечев гостува на тържественото откриване на Новата учебна година в СУ „Васил Левски“ Хасково. Тук 96 първокласници днес за първи път прекрачиха училищния праг. Слънчеви класни стаи, усмихнати и подготвени учители посрещнаха първолаците с изненади и празнично настроение.

Директорът на училището Милена Михайлова би първия училищен звънец и пожела на всички успешна и ползотворна учебна година.

„На 15 септември всички ние поемаме заедно по пътя на знанието. Бъдещето ни изправя пред предизвикателствата на технологиите и изкуствения интелект. Затова е важно да учим, да надграждаме знанията си и да превърнем технологиите в полезни инструменти за израстването на децата ни. Аз вярвам, че учителите със своите знания, родителите със своето търпение и децата със своята любознателност ще намерим вярното решение на задачата на бъдещето! От все сърце пожелавам успешна и ползотворна Нова учебна година!“, каза в приветствието си кметът Станислав Дечев.

В празнично украсения училищен двор прозвуча химнът на СУ „Васил Левски“, а отец Никола благослови пътя на децата към нови успехи.

В община Хасково днес първият училищен звънец прозвуча за 9340 ученици. Във всички училища се проведоха пъстри тържества, а детските усмивки и цветята в ръцете на щастливите учители превърнаха 15 септември в неповторим празник.