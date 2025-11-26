Пътуване до Глазгоу с Лудогорец

И в тази европейска кампания Лудогорец организира томбола за своите фенове, които ще могат да пътуват с отбора при последното гостуване на Рейнджърс в Глазгоу на 22 януари 2026 г.

Кампанията се организира с помощта на MrBit.

Право на участие в томболата има всеки на възраст 18+, който ще бъде на стадиона на предстоящите домакински мачове със Селта и ПАОК от основната фаза на турнира Лига Европа сезон 2025/2026.

На всеки мач, ще бъдат изтеглени по 2-ма печеливши на случаен принцип, които ще спечелят пътуване за двама. Така 8 привърженика на Лудогорец ще могат да изживеят незабравими мигове и да станат част от европейското пътуване на любимия отбор в Глазгоу.

Печелившите ще бъдат изтеглени, както следва:

На домакинския мач на 27.11.2025 г. “Лудогорец – Селта” ще бъдат изтеглени първите двама печеливши; На домакинския мач на 11.12.2025 г. “Лудогорец – ПАОК” ще бъдат изтеглени и следващите двама печеливши.

Тегленията ще бъдат осъществени в полувремената на гореспоменатите двубои от присъстващите на стадиона.Печелившите ще бъдат публикувани в социалните мрежи на клуба. Всички на стадиона ще могат да участват в допълнителни игри с награди от Mr Bit Bg и Лудогорец , като ще получат специални талони за участие при влизане на стадиона.

В инстаграм старинцата на MrBit https://www.instagram.com/mrbit_bulgaria/?hl=en феновете могат да участват в допълнителни игри с награди от MrBit и Лудогорец. А всички на стадиона ще получат талони с насоки за участие.

Изтеглените печеливши фена получават:

Пътуване със самолета на отбора в двете посоки, от и до Глазгоу за мача с Рейнджърс на 22 януари 2026 г.;

Настаняване в хотел;

Билети за съответния мач в сектора за гостуващи фенове.

Тази кампания е продължение на организираното уникално фен изживяване в предходния сезон и участието на Лудогорец в основната фаза на Лига Европа.

