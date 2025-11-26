Очаква се рекордна публика за най-голямото състезание за Гран при на Абу Даби

Подготовката е в разгара си, като до старта на програмата на Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix остават само 10 дни.

След победата на Макс Верстапен и двойното дисквалифициране на McLaren в Лас Вегас, шампионатът се насочва към потенциална тристранна битка в Абу Даби. С разлика от само 24 точки между лидера Ландо Норис и Оскар Пиастри и Верстапен и 58 точки, които могат да бъдат спечелени в последните два кръга, има голяма вероятност титлата да бъде решена на пистата Яс Марина Сиркуит в 24-тото и последно състезание за сезона от 4 до 7 декември.

След 12 месеца планиране и подготовка, в момента се поставят последните щрихи на острова, тъй като всички 10 отбора от Ф1 и 20 пилоти, както и осем главни изпълнители, са готови да пристигнат в ОАЕ.

Миналогодишното събитие привлече 192 000 фенове в рамките на четири дни, а ранните прогнози сочат, че събитието през 2025 г. е на път да надмине тази цифра. Фенове от 105 държави ще пътуват до ОАЕ, което е доказателство за глобалния обхват на събитието.

