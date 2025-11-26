Изложбата „Бургас – сгради с душа“ представя архитектурното наследство на града през погледа на млади художници от Частна школа по изобразително изкуство „Yulia Krasovska Art School“.

Тя акцентира върху запазените образци на градската архитектура от началото на ХХ век, видени и художествено интерпретирани от учениците в рамките на културно-исторически и образователен проект.

Проектът е дело на арх. Юлия Красовска – директор на Фондация „Архитектура и изкуство“ и ръководител на Yulia Krasovska Art School, създател на инициативите „Старият Бургас“ (2016), „Разходка в миналото“ (2019) и „Разходка по ул. Александровска“ (2021). Научен ръководител е краеведът Соня Кехлибарева – изследовател на стария Бургас и автор на множество публикации, посветени на историята на града.

Експозицията подчертава значението на няколко ключови фигури, допринесли за архитектурния облик на Бургас: арх. Стоян Гугучков – един от емблематичните архитекти в региона; арх. Светослав Славов – сътрудник на италианския архитект Рикардо Тоскани; както и „Екоарт-Инженеринг“ ЕООД – специализирана в реставрацията на сгради – паметници на културното наследство от XIX–XX век.

В рамките на откриването Росица Топалова, уредник в Етнографската експозиция към РИМ – Бургас, ще представи любопитен разказ за модата в Бургас от 20-те до 40-те години на ХХ век. Гостите са поканени да се включат със стилови визии от епохата.

Изложбата се открива на 1 декември от 18:00 ч. в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“, и е част от празничните прояви по повод Никулден. Организатор е Yulia Krasovska Art School към Фондация „Архитектура и изкуство“.

Проектът е част от програмата в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

