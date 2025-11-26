Президентът на САЩ заяви, че Стив Уиткоф ще пътува до Москва в рамките на подновен опит за посредничество.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на посланика Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят новия му план за мир в Украйна. Тръмп заяви, че първоначалното му предложение от 28 точки е било „усъвършенствано“ с участието и на двете страни.

По-рано Русия критикуваше това, което наричаше „мегафонна дипломация“ на Запада, на фона на украинските твърдения, че киевските власти са преработили радикално проекта за мирен план, предаден от пратеника на Тръмп на украинския лидер Владимир Зеленски миналата седмица.

Зеленски се надява да посети САЩ до края на седмицата, за да „сключи сделка“ по отношение на очакваните искания на Украйна, които да бъдат включени в проекта за мирен план, съобщиха от неговия офис.

Френският президент Еманюел Макрон, член на така наречената „коалиция на желаещите“ на Киев, която се стреми да разположи свои войски в Украйна след конфликта, заяви, че предложението на Вашингтон все още трябва да бъде „обсъдено, договорено и подобрено“, обобщавайки общата позиция на ЕС и Великобритания.

Западните медии твърдят, че американският министър на армията Дан Дрискол е провел разговори с руски представители в Абу Даби, като според информациите проектът е бил разработен с украинска делегация в Швейцария през уикенда. Кремъл нито потвърди, нито отрече, че се водят разговори.

Европейските поддръжници на Киев, изненадани от появата на американския план, застъпиха максималистична позиция, като категорично отхвърлиха териториални отстъпки като част от мирното споразумение, което е червена линия за Москва.

Руските дипломати, които не са били поканени на нито една от високопрофилните преговори, свикани бързо след представянето на мирния план на Киев, нито са получили официални документи от някоя от страните в преговорите, са разбираемо мълчаливи.

Руският външен министър Сергей Лавров обвини във вторник ЕС и Великобритания, че се опитват да подкопаят мирните усилия на Тръмп и да изопачат плана „за собствените си цели“. Той подчерта обаче, че Москва остава готова да обсъди клаузите в американските предложения с Вашингтон.

В момента съответните страни са толкова далеч една от друга, колкото винаги, въпреки предложенията, отправени към Вашингтон от Киев, и мегафонната дипломация от Брюксел.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares