Община Хасково и ФК „Хасково“ организират „Купа Хасково 2025” – турнир по футбол за деца от детските градини в Хасково

Всички мачове на малките звезди на футбола ще се играя на 13 декември, събота, в зала „Спартак“. Началният час на футболния празник е 10,00ч.

ПРОГРАМА

турнир по футбол „Купа Хасково 2025“

А група

Ян Бибиян 1 (жълти) Слънце 2 (сини) Зорница 1 (оранжеви -бели) Иглика (червени) Щурче 1 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени) Осми Март 2 (бели)

Б група

Щурче 2 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени) Весели очички (червени) Зорница 2 (оранжеви -бели) Слънце 1 (сини) Ян Бибиян 2 (жълти) Осми март 1 (оранжево с черно)

Награждаването на най-добрите футболисти от детските градини в Хасково и връчването на приза „Купа Хасково 2025“ е в 16,00 часа. От ФК „Хасково“ канят всички любители на футбола, всички родители, близки и приятели да се насладят на спортното майсторство на изгряващите футболни звезди от нашия град.

Facebook

Twitter



Shares