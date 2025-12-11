четвъртък, декември 11, 2025
Община Хасково и ФК „Хасково“ организират „Купа Хасково 2025” – турнир по футбол за деца от детските градини в Хасково

Всички мачове на малките звезди на футбола ще се играя на 13 декември, събота, в зала „Спартак“. Началният час на футболния празник е 10,00ч.

ПРОГРАМА

турнир по футбол „Купа Хасково 2025“

А група

  1. Ян Бибиян 1 (жълти)
  2. Слънце 2 (сини)
  3. Зорница 1 (оранжеви -бели)
  4. Иглика (червени)
  5. Щурче 1 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени)
  6. Осми Март 2 (бели)

Б група

  1. Щурче 2 – деца от сграда „Усмивка“ (зелени)
  2. Весели очички (червени)
  3. Зорница 2 (оранжеви -бели)
  4. Слънце 1 (сини)
  5. Ян Бибиян 2 (жълти)
  6. Осми март 1 (оранжево с черно)

Награждаването на най-добрите футболисти от детските градини в Хасково и връчването на приза „Купа Хасково 2025“ е в 16,00 часа. От ФК „Хасково“ канят всички любители на футбола, всички родители, близки и приятели да се насладят на спортното майсторство на изгряващите футболни звезди от нашия град.

