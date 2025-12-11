Рекорден трафик на границата ни с Румъния през Дунав мост при Русе: от началото на годината през съоръжението само в едната посока са преминали над 1.5 милиона автомобила

Пореден рекорд в трафика през Дунав мост при Русе – Гюргево отчитат властите. Броят на преминалите леки и товарни автомобили само в едната посока се е увеличил с около 10%, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който посети на място ремонтните дейности в българския участък на съоръжението. Припомняме, че от другия четвъртък /18 декември/ до 8 януари движението по моста ще се осъществява двупосочно. Драганов коментира, че ремонтът се извършва в срок и идното лято той ще приключи. Според областния управител увеличеният трафик се дължи на пълноправното приемане на България и Румъния в Шенген и по суша от 1 януари тази година. В крайна сметка данните сочат от началото на тази година до днес през моста в посока Румъния са излезли общо 1 552 081 превозни средства, което е с близо 141 000 повече спрямо същия период на 2024 г. Статистиката сочи, че най-голям е ръстът при леките автомобили. През тази година от страната в посока северната ни съседка са излезли 1 090 043 леки автомобили, автобуси и лекотоварни камиони до 3.5 т. За сравнение през миналата година броят им е 970 640, което е с почти 120 000 по-малко спрямо настоящата година. Що се касае до тежкотоварния трафик, тази година от страната за Румъния са излезли 462 038 камиона, което е с над 21 500 повече спрямо 2024 година.

Facebook

Twitter



Shares