четвъртък, декември 11, 2025
Стара Загора е домакин на волейболния двубой „Берое 2016“ „Нефтохимик“ (Бургас)

Срещата е част от редовния кръг на първенството и ще се играе пред старозагорска публика

На 13 декември (събота) от 19.00 ч. в спортна зала „Иван Вазов“ волейболен клуб „Берое 2016“ ще бъде домакин на тима на „Нефтохимик“ – Бургас. Двубоят е част от редовния кръг на шампионата и се очаква да привлече сериозен интерес сред любителите на волейбола.

Старозагорската публика ще има възможност да види оспорвана и динамична игра, в която двата отбора ще демонстрират силен спортен дух и желание за победа.

Събитието се организира със съдействието на Община Стара Загора като част от подкрепата за развитието на спортните клубове и активния спортен живот в града.

