Министър Пешев проведе среща с ръководствата на Българската федерация по шахмат 2022 и Българската спортна федерация по шахмат

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев проведе работна среща с председателя на Българската федерация по шахмат 2022 Васил Антонов и председателя на Българската спортна федерация по шахмат Милен Василев.

Тримата обсъдиха ситуацията в шахмата у нас и неговото бъдещо развитие. Следващата седмица ще бъдат разгледани и конкретни предложения за действия за предстоящата календарна година.

Министър Пешев подчерта, че развитието на спорта изисква сътрудничество и предвидимост, а не противопоставяне. Той се ангажира министерството да изпрати писма до Международната шахматна федерация (FIDE) и Европейската шахматна федерация за съдействие за утвърждаването на последователна и стабилна политика за подкрепа на шахмата у нас.

Министърът подчерта, че целта е да бъде осигурена нормална среда за подготовка на състезателите, участието им в международни първенства и реализиране на национални програми, за да могат българските шахматисти да представят страната ни на най-високо ниво.

