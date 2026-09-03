Малките волейболисти превземат „Арена 8888 София“ с Мини европейско първенство

Шест детски отбора ще представят България, Полша, Португалия, Украйна, Израел и Северна Македония ден преди старта на големия волейболен форум

Ден преди официалния старт на Европейското първенство по волейбол в София най-малките таланти ще получат свое собствено „Европейско“.

На 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“ ще се проведе специално Мини европейско първенство за деца, родени през 2015 г. и по-малки.

В надпреварата ще участват шест отбора от волейболни клубове от страната, като всеки от тях ще представя една от държавите, участващи в Европейското първенство в България.

„Славия“ ще бъде България

В Група А попадат България, Португалия и Полша. Българският национален отбор символично ще бъде представен от ВК „Славия“, Португалия – от ВК „Етрополе“, а Полша – от ВК „Люлин“.

В Група Б ще бъдат Украйна, Израел и Северна Македония. Техни представители ще са съответно ВК „Левски София“, ВК „ВАСК“ и ВК ЦСКА.

Общо 11 мача в детското „Европейско“

Форматът на турнира е съобразен с възрастта на участниците и спецификата на детския волейбол.

В груповата фаза всеки отбор ще изиграе по един двубой срещу останалите два състава в своята група. Мачовете ще бъдат във формат два от три гейма, като всеки гейм ще се играе до 15 точки.

Ще бъде използвана официалната топка за мини волейбол в България.

Първата среща започва в 9:00 часа с двубоя България – Полша. Следват Украйна – Северна Македония, Португалия – България, Израел – Украйна, Полша – Португалия и Северна Македония – Израел.

След груповата фаза ще започнат елиминациите, а в рамките на турнира ще бъдат изиграни общо 11 срещи.

Европейско преживяване за най-малките

Мини европейското първенство е част от инициативите, съпътстващи началото на големия волейболен форум в София.

Освен състезателния елемент идеята е децата да почувстват атмосферата на голям международен турнир и принадлежността си към волейболното семейство.

Младите състезатели ще получат възможност не просто да играят, а символично да представят държава, да носят нейните цветове и да преживеят свое собствено Европейско първенство.

Събитието носи и послание към следващото поколение – че пътят към големия волейбол започва именно от детската зала, първите тренировки и любовта към играта.

Мини европейското първенство ще се проведе на 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“.