Малките волейболисти превземат „Арена 8888 София“ с Мини европейско първенство
Шест детски отбора ще представят България, Полша, Португалия, Украйна, Израел и Северна Македония ден преди старта на големия волейболен форум
Ден преди официалния старт на Европейското първенство по волейбол в София най-малките таланти ще получат свое собствено „Европейско“.
На 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“ ще се проведе специално Мини европейско първенство за деца, родени през 2015 г. и по-малки.
В надпреварата ще участват шест отбора от волейболни клубове от страната, като всеки от тях ще представя една от държавите, участващи в Европейското първенство в България.
„Славия“ ще бъде България
В Група А попадат България, Португалия и Полша. Българският национален отбор символично ще бъде представен от ВК „Славия“, Португалия – от ВК „Етрополе“, а Полша – от ВК „Люлин“.
В Група Б ще бъдат Украйна, Израел и Северна Македония. Техни представители ще са съответно ВК „Левски София“, ВК „ВАСК“ и ВК ЦСКА.
Общо 11 мача в детското „Европейско“
Форматът на турнира е съобразен с възрастта на участниците и спецификата на детския волейбол.
В груповата фаза всеки отбор ще изиграе по един двубой срещу останалите два състава в своята група. Мачовете ще бъдат във формат два от три гейма, като всеки гейм ще се играе до 15 точки.
Ще бъде използвана официалната топка за мини волейбол в България.
Първата среща започва в 9:00 часа с двубоя България – Полша. Следват Украйна – Северна Македония, Португалия – България, Израел – Украйна, Полша – Португалия и Северна Македония – Израел.
След груповата фаза ще започнат елиминациите, а в рамките на турнира ще бъдат изиграни общо 11 срещи.
Европейско преживяване за най-малките
Мини европейското първенство е част от инициативите, съпътстващи началото на големия волейболен форум в София.
Освен състезателния елемент идеята е децата да почувстват атмосферата на голям международен турнир и принадлежността си към волейболното семейство.
Младите състезатели ще получат възможност не просто да играят, а символично да представят държава, да носят нейните цветове и да преживеят свое собствено Европейско първенство.
Събитието носи и послание към следващото поколение – че пътят към големия волейбол започва именно от детската зала, първите тренировки и любовта към играта.
Мини европейското първенство ще се проведе на 5 септември от 9:00 часа в тренировъчната зала на „Арена 8888 София“.