Безплатни курсове по персийски език започват в София в края на септември

Обучението по фарси е за начинаещи и напреднали и включва говорене, писане, граматика, произношение и запознаване с културата и литературата на Иран и Персия

Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран в София организира курсове по персийски език (фарси) за желаещите да се докоснат до езика, литературата и културата на Иран и древна Персия.

Обучението е предназначено както за хора, които започват от нулата, така и за курсисти със средно и напреднало ниво на владеене на езика.

Началото на курсовете е планирано за края на септември, а записването вече е отворено.

От азбуката до свободното общуване

По време на обучението участниците ще развиват основните си езикови умения – говорене и разбиране, четене и писане, граматика и правилно произношение.

Специално внимание ще бъде отделено на разговорната комуникация, така че курсистите да могат практически да използват наученото.

Програмата включва и запознаване с богатото културно и литературно наследство на Персия и съвременен Иран.

Занятия два пъти седмично

Курсовете ще се провеждат присъствено два пъти седмично в Културното представителство към Посолството на Иран на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №101 в София.

Предвижда се възможност и за онлайн обучение, ако бъде сформирана подходяща група.

Организаторите подчертават, че могат да се включат както напълно начинаещи, така и хора, които вече имат познания по фарси и искат да ги усъвършенстват.

Записването е отворено

Регистрацията за новите групи започна на 14 август 2026 г., като желаещите могат да се запишат чрез онлайн формуляра, публикуван от организаторите.

Допълнителна информация за курсовете може да бъде получена от Културното представителство към Посолството на Ислямска република Иран.

Инициативата предоставя възможност за изучаване не само на нов език, но и за по-близко запознаване с персийската литература, култура и многовековна цивилизация.