Деца и родители ще се срещнат с истинските герои Чудо и Вед, ще научат повече за грижата за животните и ще могат да подкрепят благотворителна кауза

Зоопарк Стара Загора ще се превърне в място за среща между книгите, животните и добрите каузи на 26 септември от 11:00 часа. Тогава ще се проведе инициативата „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“, която съчетава образование, творчество, грижа за животните и благотворителност.

Организатори са детската писателка Ива Кацарова, Фондация „Амабили – Сигурен дом за бездомните животни“ и Зоопарк Стара Загора.

Основната идея е чрез забавни и образователни занимания най-малките посетители да научат повече за добротата, съпричастността и отговорното отношение към животните и природата.

Децата ще се срещнат с истинските Чудо и Вед

Един от акцентите ще бъде срещата с писателката Ива Кацарова, която ще представи поредицата „Чудо и Вед – малки истории за големи сърца“ и ще прочете откъси от нея.

Посетителите ще могат да се запознаят и с Чудо и Вед – реалните герои, вдъхновили книгите.

Програмата включва разговори и активности за грижата към животните, личния пример и отношението към природата.

Как правилно да се грижим за домашните любимци?

Специална зона ще бъде посветена изцяло на животните.

Представители на Фондация „Амабили“ и екипът на зоопарка ще покажат как правилно да се полагат грижи за домашните любимци и ще разкажат истории за спасени животни.

Посетителите ще могат да получат информация и за отговорното отглеждане и възможностите за осиновяване на животни.

Рисуване и забавления за най-малките

За децата са подготвени различни творчески занимания. Те ще могат да рисуват и оцветяват любимите герои от „Чудо и Вед“, както и различни диви животни.

Целта е чрез игрите и творчеството децата да научат повече за живия свят и необходимостта той да бъде пазен.

Благотворителен базар в помощ на бездомни животни

Част от програмата ще бъде и благотворителен базар, средствата от който ще подпомогнат дейността на Фондация „Амабили“.

На базара ще бъдат представени книгите от поредицата „Чудо и Вед“, както и тематични артикули, свързани с домашните и дивите животни.

„Зоопаркът е място, което събира хората около любовта и уважението към животните. Вярвам, че чрез такива инициативи споделяме важни ценности и напомняме, че добротата се учи, грижата се споделя, а любовта към животните ни прави по-добри хора“, заяви директорът на Зоопарк Стара Загора д-р Найден Илинов.

С инициативата срещата с животните ще бъде повече от обикновено посещение в зоопарка – тя ще се превърне в урок по грижа, съпричастност и отговорност към природата.