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България

Двама министри се срещат с туристическия бизнес в Несебър

Недялко Тенев

Иван Шишков и Илин Димитров ще обсъдят развитието на курортите, инфраструктурата и координацията между държавата, местната власт и бизнеса

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и министърът на туризма д-р Илин Димитров ще участват в среща с представители на туристическия бранш от община Несебър на 4 септември, петък.

Разговорът е част от поредицата „Курорти и инфраструктура“, посветена на развитието на туристическите курорти и свързаната с тях инфраструктура.

Сред основните теми ще бъде и необходимостта от по-добра координация между държавните институции, местната власт и представителите на туристическия бизнес.

Срещата ще се проведе в Центъра за култура и образование „Артиум център“ на пл. „Жулиета Шишманова“ №1 в Несебър.

След края на разговорите, около 11:30 часа, арх. Иван Шишков и д-р Илин Димитров ще дадат брифинг за представителите на медиите.

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