Двама министри се срещат с туристическия бизнес в Несебър
Иван Шишков и Илин Димитров ще обсъдят развитието на курортите, инфраструктурата и координацията между държавата, местната власт и бизнеса
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и министърът на туризма д-р Илин Димитров ще участват в среща с представители на туристическия бранш от община Несебър на 4 септември, петък.
Разговорът е част от поредицата „Курорти и инфраструктура“, посветена на развитието на туристическите курорти и свързаната с тях инфраструктура.
Сред основните теми ще бъде и необходимостта от по-добра координация между държавните институции, местната власт и представителите на туристическия бизнес.
Срещата ще се проведе в Центъра за култура и образование „Артиум център“ на пл. „Жулиета Шишманова“ №1 в Несебър.
След края на разговорите, около 11:30 часа, арх. Иван Шишков и д-р Илин Димитров ще дадат брифинг за представителите на медиите.