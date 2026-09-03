Домът за стари хора в Казанлък отвори врати след мащабна модернизация

Нови стаи, самостоятелни санитарни възли, фотоволтаици и достъпна среда са част от подобренията в социалната услуга

Обновеният и модернизиран Дом за стари хора на бул. „Александър Батенберг“ №220 в Казанлък беше официално открит. След мащабния ремонт сградата предлага значително по-съвременни и комфортни условия както за домуващите, така и за служителите.

Сред основните промени е новото разпределение на помещенията. Подменена е дограмата, обособени са самостоятелни санитарни възли и е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.

Изградени са и 12 допълнителни стаи, а пространството за всеки от обитателите е увеличено. Вместо по трима души, занапред в една стая ще бъдат настанявани по двама.

Изцяло нови инсталации и фотоволтаици

Модернизацията обхваща и основните системи на сградата. Изцяло са обновени електрическата, канализационната, водопроводната и отоплителната инсталация.

Поставена е външна топлоизолация и са монтирани фотоволтаични панели. Домът е газифициран, като са изградени нова газова инсталация и газов резервоар.

Стаите са оборудвани с нови гардероби, скринове, нощни шкафчета, маси и столове. Нови мебели и електрически уреди са осигурени и за общите помещения.

Финансирането е по Плана за възстановяване и устойчивост

Проектът за реформиране и модернизиране на Дома за стари хора е реализиран по договор на Община Казанлък за строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сградния фонд на социалната услуга.

Средствата са осигурени по инвестицията „Модернизиране на дългосрочната грижа“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Тържествено откриване на обновения дом

Сред официалните гости бяха кметът на Казанлък Галина Стоянова, председателят на Общинския съвет Николай Златанов, заместник-кметовете Сребра Касева и Аксения Тилева, представители на социалните служби и фирмата, извършила ремонта.

Празничната програма започна с музикални изпълнения на деца от ОДК „Св. Иван Рилски“, последвани от изпълнение на Клуба по спортни танци „Роза“.

Отец Иван отслужи водосвет за здраве, благополучие и дълголетие на хората, които ще живеят и работят в обновената сграда.

Новото начало символично беше поставено с прерязването на лентата от кмета Галина Стоянова и управителя на „СК Билдинг“ АД Петър Курдов.

„Социалната политика се прави с мисъл за хората“

Директорът на Дома за стари хора Пенка Ганарева благодари на кмета и общинското ръководство за реализирането на проекта.

„Вие доказахте, че социалната политика в нашата община се прави с мисъл за хората“, заяви Ганарева.

Галина Стоянова пожела на обитателите на дома здраве, спокойствие и добро настроение и изрази надежда те да се чувстват щастливи в обновената сграда.