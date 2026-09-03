„Спартак“ Вн разширява семейния сектор: Безплатни билети ще водят повече деца на стадиона

Клубът насочва инициативата към училищата във Варна, а младите футболисти от школата ще продължат да посещават домакинските срещи безплатно

„Спартак“ Варна обяви нов етап в развитието на семейния сектор на стадион „Спартак“, чиято основна цел е повече деца и родители да преживяват заедно атмосферата на мачовете.

След първите срещи и натрупания опит клубът променя организацията на инициативата, като ще насочи семейните билети основно към училищата във Варна.

Целта е на трибуните да бъдат привлечени деца и семейства, които до момента не посещават редовно двубоите на отбора.

Децата от школата продължават да влизат безплатно

Младите футболисти от школата на „Спартак“ отново ще посещават организирано домакинските срещи – заедно със своите отбори и треньори и облечени с екипи и клубни артикули.

За тях входът ще продължи да бъде безплатен.

От клуба искат посещенията на мачовете да бъдат част и от развитието на младите футболисти – да наблюдават първия отбор заедно и още от ранна възраст да изграждат чувство за принадлежност към „Спартак“.

Канят училища от Варна на домакинските мачове

Съществена промяна ще има при разпределението на безплатните семейни билети.

За всеки домакински мач „Спартак“ ще кани по няколко училища от Варна, като ще се търси директен контакт с техните ръководства.

След предварителна организация и изготвяне на списъци ще бъдат предоставяни безплатни семейни билети на деца и родители.

По този начин от клуба се надяват не само да достигнат до нова публика, но и да ограничат възможностите за злоупотреби с инициативата.

„Така ще можем едновременно да запазим смисъла на кампанията, да ограничим възможностите за злоупотреби и най-вече реално да виждаме нейния ефект – колко нови деца и семейства успяваме да доведем на стадиона“, посочват от „Спартак“.

Всяко училище може да се включи

Инициативата е отворена за училища, които искат техни възпитаници и семейства да посетят домакинските срещи на варненския клуб.

Желаещите могат да се свържат директно със „Спартак“ за предварителна организация.

Посланието на клуба остава непроменено – стадион „Спартак“ да бъде място, на което децата растат с отбора, семействата преживяват футбола заедно, а любовта към синьо-белите цветове се предава на следващите поколения.

„Повече деца на стадиона. Повече семейства заедно. Повече бъдещи спартаклии“, обобщиха от клуба.