Двубоят е на 4 октомври от 17:00 часа на „Хювефарма Арена“ и ще бъде излъчен пряко онлайн

Контролната среща между Лудогорец и Черно море на 4 октомври ще се играе на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград, като входът за привържениците ще бъде свободен.

Началото на двубоя е насрочено за 17:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:00 часа.

За феновете на Лудогорец ще бъде отворен сектор „В“, докато привържениците на Черно море ще бъдат настанени в блок 1 на сектор „Г“.

От Лудогорец напомнят, че футболните почитатели, които няма да могат да присъстват на стадиона, ще имат възможност да проследят срещата на живо в официалния YouTube канал на клуба.