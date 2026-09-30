Центърът разполага с 15 подготвени медиатори, а процедурата е безплатна, поверителна и дава възможност за доброволно разрешаване на спорове

Центърът по медиация към Окръжен съд – Бургас достигна важен етап в своята дейност – 100 обработени медиации. Резултатът показва нарастващата роля на медиацията като възможност за доброволно уреждане на спорове извън съдебната зала.

Процедурата позволява на страните с помощта на неутрален и безпристрастен медиатор сами да потърсят взаимноприемливо решение на възникналия конфликт.

Медиацията в центъра е безплатна, неформална и поверителна. На разположение са 15 подготвени медиатори, които подпомагат участниците в търсенето на възможности за постигане на споразумение.

Алтернатива за разрешаване на спорове

Достигането на 100 обработени случая е резултат от последователната работа на ръководството, съдиите и координатора по медиация в Окръжен съд – Бургас за утвърждаване на процедурата като ефективен начин за разрешаване на конфликти и насърчаване на диалога.

Центърът продължава усилията си за популяризиране на медиацията и за повишаване на информираността на гражданите относно възможностите за доброволно уреждане на спорове.

От Окръжния съд определят постигнатия резултат като още една стъпка към по-достъпно, бързо и ориентирано към страните правосъдие.

Центърът изказва благодарност и към медиаторите и координаторите към районните съдилища в област Бургас за тяхната работа и постигнатите резултати при извънсъдебното разрешаване на спорове.