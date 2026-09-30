Инвеститорските поръчки са надхвърлили 5,5 млрд. евро, а страната преотвори три емисии еврооблигации с падеж през 2031, 2034 и 2044 г.

България набра 2,25 млрд. евро от международните капиталови пазари при второто си излизане на тях през 2026 г. На 29 септември страната преотвори три емисии еврооблигации, съобщиха от Министерството на финансите.

Обемът на облигациите с падеж през 2031 г. е увеличен с 1 млрд. евро. Емисията с падеж през септември 2034 г. е увеличена със 750 млн. евро, а тази с падеж през 2044 г. – с още 500 млн. евро.

Облигациите са емитирани в рамките на Средносрочната глобална програма на България за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Поръчките надхвърлиха 5,5 млрд. евро

Въпреки продължаващата волатилност на международните пазари трансакцията е привлякла значителен инвеститорски интерес.

Общият обем на подадените поръчки е надхвърлил 5,5 млрд. евро, включително 265 млн. евро интерес от съвместните водещи мениджъри.

Силното търсене е позволило първоначално предложеният спред да бъде намален с 20 базисни точки при емисиите с падеж през 2031 г. и септември 2034 г. и с 15 базисни точки при облигациите с падеж през 2044 г.

Окончателният спред над осреднения лихвен суап е 60 базисни точки за книжата с падеж през 2031 г., 95 базисни точки за тези с падеж през септември 2034 г. и 160 базисни точки за облигациите с падеж през 2044 г.

Новият дълг е в рамките на законовия лимит

От Министерството на финансите посочват, че новопоетият държавен дълг попада в рамките на определеното със Закона за държавния бюджет за 2026 г. ограничение от 10,1 млрд. евро.

Това е второто излизане на България на международните капиталови пазари през настоящата година.