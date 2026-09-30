KISHMISH отваря врати в София с гастрономическо пътешествие из Източното Средиземноморие

От Гърция през Истанбул до бреговете на Ливан – новото кулинарно място събира вкусовете на региона със собствен почерк

На 2 октомври 2026 г. София ще посрещне официално KISHMISH – нов ресторант със собствен почерк и концепция, вдъхновени от богатството на Източното Средиземноморие.

Идеята на KISHMISH не е само да събере популярни ястия в едно меню, а да създаде цялостно гастрономическо преживяване със собствен характер, атмосфера и кулинарна идентичност.

Кулинарното пътешествие започва от Гърция, преминава през Истанбул и достига до бреговете на Ливан. По този път продуктите, подправките и начините на приготвяне естествено се преплитат. Именно тази близост между вкусовете вдъхновява кухнята на KISHMISH.

Гостите ще могат да открият ястия, приготвени на барбекю с дървени въглища, прясно изпечен хляб, лахмаджун, пиде, пенирли, разнообразни разядки, месни и зеленчукови специалитети и интерпретации, които носят вкуса на региона в една модерна ресторантска концепция.

„KISHMISH е гастрономическо пътешествие из Източното Средиземноморие, но със собствен почерк и собствена концепция. От Гърция през Истанбул до бреговете на Ливан вкусовете се преплитат толкова естествено, че границите между тях почти изчезват. KISHMISH ще бъде преживяване – място, което разказва тази история чрез храната“, споделя Атанас Лазаров, PR продуцент и основател на глобалния тв канал за пътувания Destinations TV.

Очаква се в KISHMISH да бъде представено и ново брънч предложение.

Откриването ще представи KISHMISH като нов ресторант и нова гастрономическа точка на картата на София – място, в което традицията среща съвременния прочит, а вкусовете на Източното Средиземноморие намират общ език около една маса.

Събитието ще бъде заснето от екип на международния туристически и лайфстайл канал Destinations TV.

KISHMISH отваря официално врати на 2 октомври 2026 г. в София.