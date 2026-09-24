Локо Сф научи възможните си съперници за Купата на България

Тимът ще гостува на победителя от двойката Ботев (Нови пазар) – Вихрен (Сандански) на 1/16-финалите

Локомотив ще гостува на победителя от двубоя между Ботев (Нови пазар) и Вихрен (Сандански) на 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Това определи изтегленият жребий.

Срещата от 1/16-финалите ще се проведе в периода 17–18 октомври.

Съперникът на Локомотив ще стане известен на 4 октомври, когато ще бъдат изиграни срещите от втория предварителен кръг на турнира.