Над 400 състезатели идват в Ямбол за голям празник на спортните танци

Обновената зала „Диана“ ще бъде домакин на Държавното първенство и юбилейното 15-о издание на международния турнир „Diana Cup“

Ямбол ще събере елита на спортните танци на 26 и 27 септември, когато обновената спортна зала „Диана“ ще бъде домакин на две престижни състезания.

В града ще се проведат втората част от Държавното първенство по спортни танци и юбилейното 15-о издание на международния турнир „Diana Cup“.

Очаква се общият брой на участниците в двете надпревари да надхвърли 400 състезатели, съобщи председателят на Българската федерация на клубовете по спортни танци Георги Найденов.

Ще бъдат определени новите шампиони на България

В продължение на два дни публиката ще може да наблюдава водещи танцови двойки, които ще се състезават за отличията в различните възрастови групи и категории.

Държавното първенство ще определи новите шампиони и призьори на България.

Най-добре представилите се състезатели ще получат право да представят страната на предстоящите световни и европейски първенства в Сан Марино, Шладминг и Талин.

Ямбол посреща голямото събитие в обновената зала „Диана“

Провеждането на двете надпревари в обновената спортна зала „Диана“ утвърждава Ямбол като домакин на значими национални и международни спортни прояви.

Организаторите благодарят на Община Ямбол и Министерството на младежта и спорта за подкрепата при подготовката и провеждането на състезанията.

Целта е наред с осигуряването на добри условия за състезателите и публиката да се насърчава интересът към спортните танци сред децата и младите хора и да се подкрепя развитието на младите таланти.