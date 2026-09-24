Туроператори от Германия, Австрия и Швейцария се запознават с туристическите възможности на Варна

Представители на туристическия бизнес разглеждат културното наследство, морските курорти и възможностите за СПА и целогодишен туризъм в региона

Група туроператори от Германия, Австрия и Швейцария гостува във Варна в периода 21–25 септември, за да се запознае с възможностите на морската столица и региона като туристическа дестинация.

Посещението и програмата са организирани със съдействието на Община Варна и са насочени към представяне на туристическия потенциал на града и развитие на туристическия обмен с немскоговорящите пазари.

От Варненското злато до морските курорти

Туроператорите бяха приветствани от заместник-кмета на Варна Снежана Апостолова по време на посещението си в Археологическия музей.

Гостите получиха рекламни материали за туристическите възможности на града, както и специалното издание „Златната древност на Варна“, посветено на откритието и историята на златното съкровище от Варненския халколитен некропол.

Програмата включва запознаване с културно-историческото наследство на Варна и региона, както и посещения на курортните комплекси Златни пясъци и Св. св. Константин и Елена и други значими туристически обекти.

Предвидени са и срещи с представители на местния хотелиерски бизнес, които представят възможностите за настаняване и туристически услуги.

Варна се представя като целогодишна дестинация

По време на визитата си туроператорите са настанени в Св. св. Константин и Елена. Там те имат възможност да се запознаят с различни туристически продукти – морски, културен, СПА и уелнес туризъм, природни забележителности и предложения за пътувания през цялата година.

Посещенията на представители на туристическия бизнес и медиите от приоритетни международни пазари са сред инструментите на Община Варна за популяризиране на дестинацията и изграждане на устойчиви партньорства с чуждестранни туроператори.

Целта е Варна да бъде представяна като конкурентна и атрактивна туристическа дестинация през всички сезони.