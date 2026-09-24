Мира Йосифова към студентите в ТУ – София: Бъдете смели да експериментирате и да търсите нови пътища
Зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация откри новата академична година и подчерта ролята на младите хора за технологичното бъдеще на България
Иновациите и дигиталната трансформация са в основата на успешните общества и икономики, а бъдещето на България се гради върху идеите, смелостта и предприемаческия дух на младите хора. Това заяви заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова при откриването на новата академична година в Техническия университет – София.
По думите ѝ светът се променя с изключителна скорост и ролята на университета е по-важна от всякога.
Йосифова определи Техническия университет като символ на инженерната мисъл и технологичния напредък в България, където се създават технологиите и решенията на утрешния ден.
„Не се страхувайте, ако не успеете от първия път“
Заместник-министърът се обърна специално към новоприетите студенти и ги призова да експериментират, да задават въпроси и да търсят нови пътища.
„Не се страхувайте, ако не успеете от първия път. Всеки опит приближава към успеха“, заяви Йосифова.
По-силна връзка между университетите и бизнеса
Мира Йосифова посочи още, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи активно за развитието на стартъп екосистемата и засилването на връзката между академичните среди и бизнеса.
„Ние сме ваши партньори в амбицията да превърнете знанията си в реални иновации, които променят живота към по-добро и оформят бъдещето на България“, каза още заместник-министърът.