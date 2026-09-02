Левски обърна Славия за шест минути и спечели с 2:1

„Белите“ поведоха чрез Емил Стоев, но Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа донесоха победата на „сините“

Левски победи Славия с 2:1 в отложен мач от петия кръг на Първа лига, игран на стадион „Александър Шаламанов“.

„Сините“ изоставаха в резултата след попадение на Емил Стоев, но през втората част стигнаха до пълен обрат само за шест минути с голове на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа.

Левски започна по-активно и още в 11-ата минута Давид Кусо стреля покрай вратата на Иван Андонов. Малко по-късно Сержиньо също опита да открие резултата, но вратарят на Славия се справи.

В 18-ата минута Рейналдо намери Асен Митков в добра позиция, но халфът стреля над вратата.

Две принудителни смени за Левски

Преди почивката гостите бяха принудени да извършат две смени заради контузии. В 30-ата минута Мехди Мубарик отстъпи мястото си на Кристиан Макун, а малко по-късно Никола Серафимов също напусна терена и бе заменен от Марко Груич.

В края на полувремето Иван Минчев отправи опасен далечен удар към вратата на Светослав Вуцов. В добавеното време Алекс Сентейес получи възможност за Левски, но не успя да намери целта.

Славия поведе, Левски отговори с пълен обрат

В 57-ата минута Славия откри резултата. Мохамед Досо подаде към Емил Стоев, който преодоля Алекс Сентейес и реализира за 1:0.

Левски отговори в 70-ата минута. Влезлият като резерва Армстронг Око-Флекс направи индивидуален пробив през защитата на домакините и преодоля Иван Андонов за 1:1.

Само шест минути по-късно обратът беше факт. Сержиньо центрира в наказателното поле, а Хуан Переа се пребори за позиция и отбеляза за 2:1.

Славия получи възможност да изравни в добавеното време, когато Дейвид Малембана игра с глава след центриране. Светослав Вуцов обаче се намеси и запази победата на Левски.