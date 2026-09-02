Над 1,3 млн. евро за храна на търсещи международна закрила в България

Правителството одобри допълнителни средства за осигуряване на готова храна в центровете на Държавната агенция за бежанците

Министерският съвет одобри 1 312 490 евро допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г.

Средствата ще бъдат използвани за доставка на готова храна за чужденци, търсещи международна закрила, които са настанени в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

Финансирането ще бъде осигурено от предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г., като с необходимата сума се увеличават средствата по бюджетната програма „Убежище и бежанци“.

С решението на правителството се правят и съответните промени по показателите, определени в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Отделно показателят по чл. 6, ал. 3, т. 1 от закона се увеличава с 3 549 791 евро, а този по чл. 6, ал. 3, т. 2 – с 1 312 490 евро.