Световната банка ще помага на малкия и средния бизнес в Северна и Западна България

Инициативата обхваща шест български области и цели създаването на по-ефективни механизми за подкрепа на предприятията

Министерският съвет одобри проект на анекс към споразумението за консултантски услуги между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Международната банка за възстановяване и развитие – Световната банка.

Сътрудничеството е част от проект за предоставяне на комплексни услуги на предприятията от северните райони на България, насочен към тяхното устойчиво развитие и растеж. Проектът се финансира по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г.

Очаква се разширяването на сътрудничеството със Световната банка да помогне за установяване на пропуски в политиките и програмите за развитие на пограничните райони между България и Сърбия.

Целта е на тази основа да бъдат разработени нови и по-ефективни механизми за подпомагане на микро-, малките и средните предприятия и подобряване на условията за устойчив растеж.

Шест български области са включени в инициативата

От българска страна проектът обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил. София-град не попада в териториалния му обхват.

От сръбска страна са включени седем окръга – Борски, Зайчарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Ябланички и Пчински.