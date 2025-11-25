Какво се случи в 16 кръг на BPFL Fantasy

Кръг 16 в БПФЛ Фентъзи вече е в историята, имаше обаче изобилие от събития, интересни моменти, пропуснати дузпи, червени картони и сериозна драма в някои от двубоите.

След кръг 16 Евертон Бала става един от играчите постигнали най-много точки в един мач – 18 т. и така стана играч номер 1 в кръга. Имаше смяна на цените на играчите, имахме и страхотен кръг с предложенията ни от отбора на скаута, но за това малко по-късно. Сега ще продължим с обзора на кръг 16 и всичко най-интересно, което се случи.

Започваме с петъчния двубой, в който резултатът между Берое и Спартак Варна бе 0:0. Ето и кои играчи се представиха най-добре в двубоя, въпреки липсата на голове бе “жътва” за вратарите и защитниците на двата отбора:

1) Факундо Костантини (защитник, 9 т. – MVP)

2) Максим Ковальов (вратар, 8 т.)

3) Валентино Куинтеро (вратар, 7 т., дебют)

4) Жоао Милейрао, Аугусто Дабо (защитници, 6 т.)

Този резултат коства главата на треньора на домакините Алехандро Сагерас и отборът на Берое ще има нов треньор скоро.

В първият съботен двубой видяхме сериозна изненада, отборът на Арда победи намиращият се на второ място ЦСКА1948 с 2:0, а поредна слаба среща направи един от най-притежаваните нападатели – Мамаду Диало. Трети мач без отбелязан гол за “червените”. Най-добрите играчи в мача:

1) Бирсент Карагарен (полузащитник, 11 т. – MVP)

2) Ивелин Попов (полузащитник, 10 т.)

3) Антонио Вутов (полузащитник, 7 т.)

4) Андре Шиняшики (полузащитник, 7 т.)

5) Патрик Луан (нападател, 5 т.)

Вторият съботен мач ни направи свидетели на още една изненада – Черно Море загуби у дома от Локомотив София с 0:1 с гол на Райън Бидунга, асистиран от Спас Делев. Ето и играчите с най-много точки от двубоя:

1) Райън Бидунга (защитник, 13 т.)

2) Мартин Величков (вратар, 10 т. – MVP)

3) Спас Делев (полузащитник, 7 т.)

4) Садио Дембеле (защитник, 6 т.)

Последната съботна битка ни предостави и единственият обрат в кръга. Силно играещият напоследък тим на ЦСКА обърна Ботев Пловдив с 2:1 след като изоставаше в резултата до последните минути на мача. ЦСКА има 7 поредни победи във всички турнири и 17 отбелязани гола. “Кошмара” Леандро Годой продължи чудесната си форма с 2 гола, а колегата му Йоанис Питас пропусна дузпа при резултат 0:1 (втори пропуск от 3 дузпи). Най-резултатните игрaчи от двубоя:

1) Леандро Годой (нападател, 12 т.)

2) Армстронг Око-Флекс (полузащитник, 9 т., 4 гола в последните 6 мача)

3) Джеймс Ето’о (полузащитник, 5 т.)

4) Мохамед Брахими (полузащитник, 4 т.)

5) Николай Минков (полузащитник, 4 т., 6-та асистенция за сезона).

Продължаваме с неделните двубои, първо Добруджа – Локомотив Пловдив, завършили наравно 1:1, като за гостите Парвиз Умарбаев пропусна двубоя, а Димитър Илиев се завърна сред голмайсторите. Ето и кои играчи записаха сериозен точков актив от двубоя:

1) Димитър Илиев (полузащитник, 10 т.)

2) Адриан Кова (защитник, 7 т., 2 гола и 1 асистенция в последните 4 мача)

3) Ивайло Михайлов (нападател, 7 т., 3 гола в последните 3 мача)

4) Матеус Леони (защитник, 6 т.)

5) Петър Зовко (вратар, 4 т., дебют за Локомотив Пловдив)

Продължаваме напред, както е казал един виден българин и патриот – отборът на Лудогорец най-накрая спечели, гостуването си на Септември с 2:0. Тук Ивайло Чочев и Диниш Алмейда се разписаха, а сухата мрежа е нещо, което напоследък шампионите трудно постигаха. Ето и играчите, които се отличиха в двубоя:

1) Диниш Алмейда (защитник, 14 т.)

2) Кайо Видал (полузащитник, 9 т. – MVP)

3) Ивайло Чочев (полузащитник, 9 т., играчът с най-много точки до момента в БПФЛ Фентъзи- 104)

4) Хендрик Бонман (вратар, 8 т.)

5) Петър Станич (полузащитник, 6 т.)

6) Сон, Антон Недялков (защитници, 6 т.)

Предпоследният двубой от кръга ни направи свидетели на истински разгром, в който лидерът Левски преби Монтана с 5:1 като гост. Евертон Бала, който е и играч на кръга успя с 2 гола и асист да постигне чудовищните 18 точки. Монтана е с 3 поредни загуби, най-слабата защита с 31 допуснати гола, а Левски е със 7 победи в последните 8 мача, най-силното нападение в лигата с 33 гола. Ето и другите играчи, отличили се в головото шоу:

1) Евертон Бала (полузащитник, 18 т. – MVP)

2) Майкон (защитник, 13 т., бранителят с най-много точки до момента – 82)

3) Мазир Сула (полузащитник, 9 т.)

4) Никола Серафимов (защитник, 8 т.)

5) Мустафа Сангаре (нападател, 6 т.)

6) Борис Димитров (нападател, 5 т.)

В последният мач от кръга, изненадващо или не Славия спечели с минимална победа гостуването си на трудния по принцип за гостуване терен на Ботев Враца. Славия е в серия от 4 поредни победи. Вратарят Леви Нтумба има 5 сухи мрежи в последните 8 мача на “белите“. Ето и отличилите се играчи от този мач:

1) Леви Нтумба (вратар, 10 т.)

2) Исак Соле (полузащитник, 10 т.)

3) Емил Стоев (полузащитник, 7 т.)

4) Никола Савич, Мартин Георгиев, Лазар Марин (защитници, 6 т.)

Време е за анализ на отбора на скаута, който ви препоръчахме в изминалия 16-ти кръг. Обещахме над 60 точки – постигнахме 73! Общо взето чудесна селекция, надяваме се, че е била от полза за всички мениджъри. Средният резултат за кръга е с 30 точки надолу – 43 т. Ето и разбивка на отбора ни и точките на играчите.

Вратар:

Фьодър Лапоухов – 2

Защитници:

Франсиско Сон – 6, Оливер Камдем – 1, Майкон – 13

Полузащитници:

Петко Панайотов – 1, Емил Стоев – 7, Ивайло Чочев – 9, Парвизджон Умарбаев – 0

Нападатели:

Леандро Годой (К) – 24, Мустафа Сангаре (ВК) – 6, Алберто Салидо – 2

Резерви:

Галин Григоров, Милен Стоев (2 точки), Радослав Цонев, Хуан Саломони

Полузащитникът Парвизджон Умарбаев пропусна този кръг поради травма, затова защитникът Милен Стоев го замени като първа резерва с 2 т.

Резултат: 73

Средно: 43

В тази седмица няма да има смяна на цени или мачове за купата, така че можем всички да направим преценка за идващият 17-ти кръг, но за него след малко.

Отправяме поглед отново и към генералното класиране, в което битката става все по-ожесточена. Ето как изглежда и след кръг 16, имаме нов водач:

Мариус Симеонов (Xperia) 927 т. Павел Георгиев (Непобедимите) 919 т. Борислав Филипов (PSG Sofia) 917 т. Даниел Христов (Chelsea_1914)914 т.(не е шега :)) Георги Ценов (Кошмарът на Даниел Якимов) 908 т.

Първите 5 в класирането са събрани само в 19 точки!

Това беше всичко най-интересно от кръг 16, очкавайте нашият материал преди кръг 17 на 27.11. Кръгът започва в петък 28.11 от 15:00ч. Крайният срок за трансфери ще бъде по традиция 14:00ч. Успех на всички!

