Кирил Петков: Не стига, че взимат от всеки работещ чрез повишените осигуровки

Не стига, че удвоиха данъка върху дивидента – директен удар по всеки предприемач.

Не стига, че вдигнаха максималния осигурителен праг и взимат още от най-можещите хора с висока добавена стойност.

А сега взимат 10 млрд. евро заем от децата ни – за пръв път от години драстично вдигат дълга към БВП.

И като черешка на всичко това, дебелото Д иска концесия на държавната лотария за 15 години.

1) Ако сте собственици на малък бизнес – елате.

2) Ако сте служители, чието увеличение няма да видите, защото държавата ще ви го прибере – елате.

3) Ако сте млади лекари, на които им писна да ги лъжат – елате.

4) Ако сте в ИТ сектора и ви товарят още с осигуровки – елате.

5) Ако сте родители, които не искат децата им да плащат за кражбите на дебелото Д – елате.

6) Ако сте в държавния сектор, на когото не му вдигат заплатите, а за полицията винаги има – елате.

7) Ако не можете да повярвате на заплатите на магистратите и на липсата на справедливост – елате.

8. Ако ви писна как хора около Пеевски искат да взимат двойно за извозване на боклука- елате.

9) Ако сте варненци, които няма да позволят да им откраднат гласа – елате.

10) Ако не искате България да бъде на двамата дебелаци – елате.

Или всички излизаме в сряда да кажем „Стига толкова!“, или ще разберем колко още могат да ни вземат.

Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи.

Елате всички на протеста в сряда в 18:00. Време е да кажем заедно: СТИГА ТОЛКОВА.

Facebook

Twitter



Shares