Силистренският театър обявява цена от 5 лева за един билет през декември за всички представления
Рождество Христово: Силистренският театър обявява цена от 5 лева за един билет през декември за всички представления.
Вижте подробностите
Драматично-куклен театър-Силистра обявява символичната цена от 5 лева за един билет за всички представления от своя репертоар през месец декември за малки и големи, съобщиха от ръководството на културната институция.
Инициативата е във връзка с големия християнски празник – Рождество Христово, за да може театралното изкуство да достигне до сърцето на всеки жител или гост на Силистра.
БИЛЕТИ МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ЧРЕЗ СИСТЕМАТА WWW.ENTASE.BG
***
КАКВО ЩЕ МОГАТ ДА ГЛЕДАТ ЗРИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
***
ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
– 6 декември, събота, 11.00 часа
„Вълкът и седемтe козлета“ – по Братя Грим
– 13 декември, събота, 11.00 часа
„Слънчицето и снежните човечета“ – от Александър Попеску
– 20 декември, събота, 11.00 часа
„Снежен сън“ – Коледен спектакъл от Мариета Ангелова
ЦЕНА НА ЕДИН БИЛЕТ – 5 лева/2.56 евро
***
ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
-10 декември, сряда, 19.00 часа
„Криворазбраната цивилизация“ – комедия от Д.Войников
-12 декември, петък, 19.00 часа
„Свекърва“ – комедия от Антон Страшимиров
– 15 декември, понеделник, 19.00 часа
„Зевзеци“ – комедия по емблематични разкази на Чудомир
ЦЕНА НА ЕДИН БИЛЕТ – 5 лева/2.56 евро
***
БИЛЕТИ МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ЧРЕЗ СИСТЕМАТА WWW.ENTASE.BG
***
КАСАТА НА ТЕАТЪРА РАБОТИ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9.00 ДО 17.30 ЧАСА.