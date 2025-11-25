Силистренският театър обявява цена от 5 лева за един билет през декември за всички представления

вторник, ноември 25, 2025
***

Драматично-куклен театър-Силистра обявява символичната цена от 5 лева за един билет за всички представления от своя репертоар през месец декември за малки и големи, съобщиха от ръководството на културната институция.

Инициативата е във връзка с големия християнски празник – Рождество Христово, за да може театралното изкуство да достигне до сърцето на всеки жител или гост на Силистра.

БИЛЕТИ МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОНЛАЙН ЧРЕЗ СИСТЕМАТА WWW.ENTASE.BG

***

КАКВО ЩЕ МОГАТ ДА ГЛЕДАТ ЗРИТЕЛИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ

***

ДЕТСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

– 6 декември, събота, 11.00 часа

„Вълкът и седемтe козлета“ – по Братя Грим

– 13 декември, събота, 11.00 часа

„Слънчицето и снежните човечета“ – от Александър Попеску

– 20 декември, събота, 11.00 часа

„Снежен сън“ – Коледен спектакъл от Мариета Ангелова

ЦЕНА НА ЕДИН БИЛЕТ – 5 лева/2.56 евро

***

ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

-10 декември, сряда, 19.00 часа

„Криворазбраната цивилизация“ – комедия от Д.Войников

-12 декември, петък, 19.00 часа

„Свекърва“ – комедия от Антон Страшимиров

– 15 декември, понеделник, 19.00 часа

„Зевзеци“ – комедия по емблематични разкази на Чудомир

ЦЕНА НА ЕДИН БИЛЕТ – 5 лева/2.56 евро

***

***

КАСАТА НА ТЕАТЪРА РАБОТИ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 9.00 ДО 17.30 ЧАСА.

