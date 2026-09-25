Жан-Филип Гбамен празнува 31-вия си рожден ден

Защитникът бързо се утвърди като водеща фигура в състава на ЦСКА и вече има 18 официални мача с червената фланелка

Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен празнува днес своя 31-и рожден ден.

Футболистът се присъедини към „армейците“ през това лято и бързо се превърна във важна част от състава.

До момента Гбамен има 18 официални двубоя за ЦСКА във всички надпревари. Той е и носител на Суперкупата на България за 2026 година.

От ЦСКА поздравиха футболиста за празника и му пожелаха здраве, щастие и още много успехи с червената фланелка.