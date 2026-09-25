Тоби и Яница от Hell’s Kitchen ще готвят за цял площад на Празника на плодородието в Чавдар

Националният фестивал „Вкусовете на България“ пристига в Чавдар с традиционни рецепти, Големия Чавдарски тиган, фолклор и безплатна храна за гостите

Националният фестивал „Вкусовете на България“ пристига в Чавдар и става част от 14-ото издание на традиционния Празник на плодородието. Събитието ще събере българските традиции, старите рецепти, модерната кухня, фолклора и младите хора, които ще продължат кулинарното наследство на страната.

Сред големите атракции ще бъдат познатите от Hell’s Kitchen Тоби Димова и Яница Владова, които ще влязат в кухнята на „Вкусовете на България“. Този път край тях няма да бъде шеф Ангелов, но предизвикателството няма да е по-малко – да готвят за цял площад с гладни гости.

Към тях ще се присъединят ученици от Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ в Пирдоп, които вече участваха във фестивала при гостуването му в Пирдоп. Професионалната кухня и младото поколение ще застанат рамо до рамо, показвайки как кулинарните традиции могат да бъдат предавани на следващите поколения.

Стари български рецепти оживяват в Чавдар

До модерната кухня ще застане и традицията. Етнографът Силвия Янева, която пътува с „Вкусовете на България“, издирва стари български рецепти и историите зад тях. В Чавдар тя ще представи автентична гозба и ще разкаже повече за нейния произход.

Специално място ще бъде отделено и на един от силните символи на българската традиция – обредния хляб. Празникът ще започне с неговото представяне и тържествен водосвет, след което кметът на Община Чавдар Григор Даулов символично ще разчупи хляба и ще приветства жителите и гостите.

Посетителите ще могат да се докоснат до атмосферата на стария български бит чрез Чавдарската соба. Там ще има низане на чушки, ронене на царевица, плетене на чорапи и чесане на вълна.

80-годишната Еленка Воротинцева ще изпълни стара песен, която е научила от своята баба – пример за предаването на традициите от поколение на поколение.

Големият Чавдарски тиган отново ще събере гостите

По време на празника ще бъдат посетени и къщичките на местните участници – читалището, пенсионерския клуб, училището и детската градина. Там ще бъдат представени местни храни и изделия, сред които млечни и месни продукти, домашно приготвени сиропи, ръчно изработени сувенири и изделия от естествени материали.

Сред най-големите кулинарни атракции ще бъде Големият Чавдарски тиган. Шеф Минко Гинчев ще представи специалната гозба, приготвена в него, и ще разкаже как се създава ястие за многобройните посетители на празника.

След края на кулинарната програма храната, приготвена в рамките на „Вкусовете на България“, ще бъде раздадена безплатно на гостите до изчерпване на предвидените количества.

Музика, фолклор и български песни

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от богата музикална програма. На сцената ще излязат Ивелина Иванова и познатата от „Като две капки вода“ Пламена Петрова, а Красимир Недялков ще представи китка от популярни български песни.

В програмата ще участва и Детска вокална група „Славейче“ към НЧ „Надежда – 1900“ в село Чавдар.

Финалът ще бъде с песента „Моя страна, моя България“, която ще събере участниците на сцената и ще постави емоционален завършек на празника, посветен на земята, плодородието, българската кухня и традициите.

Фестивалът „Вкусовете на България“ има за мисия да пътува из страната, да издирва и съхранява стари рецепти, да представя характерните вкусове на различните региони и чрез тях да популяризира гастрономическия и културния туризъм.