МВР откри денонощна линия за сигнали за нарушения на президентските избори

Гражданите могат да подават информация за нарушения и евентуални престъпления по телефон и електронна поща до 26 октомври, а при балотаж – до 2 ноември

От днес гражданите могат да подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на специално откритите от Министерството на вътрешните работи канали за връзка.

Денонощният телефон на МВР е 02/90 112 98, а сигнали могат да бъдат изпращани и на електронния адрес izbori@mvr.bg. Линиите ще работят до 26 октомври 2026 г., а при провеждане на балотаж ще останат активни до 2 ноември.

За област Стара Загора ще функционира отделна денонощна телефонна линия – 042 625 160, както и електронна поща odc.st.zagora@mvr.bg.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред във връзка с изборния процес.