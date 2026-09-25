Чепеларе връща времето назад: Историческа възстановка за Капитан Петко войвода на 3 октомври

Националните хайдушки празници ще съберат история, родопски фолклор, традиционна кухня и нестинарски танци, а посетителите ще могат да видят и пушката на Капитан Петко войвода

Чепеларе ще се върне към един от паметните моменти в своята история на 3 октомври, когато градът ще бъде домакин на Националните хайдушки празници „Капитан Петко войвода“.

Централно място в програмата ще заеме възстановка на исторически кадър от последното посещение на Капитан Петко войвода в Чепеларе и Родопите – Войводата в центъра, до него гайдарите, а около тях – извилото се хоро.

Възстановката ще бъде представена от Костадин Беленозов и Сдружение „Родопски хайдути“ и ще пресъздаде момент, запазен в историческа фотография.

Специално за празника ще бъде показана и пушката на Капитан Петко войвода, предоставена от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян.

Празничната програма започва в 15:30 часа

Началото ще бъде поставено в 15:30 ч. с представянето на сборника „Петко Войвода 1844–1900“ и изложба, посветени на 130-годишнината от организираното тракийско движение от Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт.

В 16:30 ч. ще бъде официално открит празникът, след което ще започне възстановката на историческия кадър от последното посещение на Капитан Петко войвода в Чепеларе.

От 17:15 ч. участниците ще се отправят на шествие от паметника към площад „Олимпийски“, съпроводено от ансамбъл „Еподай“.

На площада посетителите ще могат да се докоснат и до родопската кулинарна традиция чрез изложение на местни специалитети и демонстрации на тяхното приготвяне.

Нестинарски танц и родопска музика

От 18:00 ч. програмата продължава със спектакъла „Легенда за Мальо войвода“ на Представителен фолклорен ансамбъл „Шевица“.

В 19:30 ч. нестинарите от „Огнена мистерия“ ще представят танц върху жарава, а празничната вечер ще завърши с концертна програма с родопска музика.

Националните хайдушки празници „Капитан Петко войвода“ са посветени на паметта за Войводата и историята, която продължава да живее в традициите на Родопите.

Община Чепеларе кани жителите и гостите на града на 3 октомври да станат част от празника и да преживеят отново един от запомнящите се моменти от историята на Чепеларе и Родопите.