ЕК започна пет процедури срещу България за непълно транспониране на европейски директиви

Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма за правила, свързани с прането на пари, нови психоактивни вещества, водорода и декарбонизирания газ, правото на ремонт и промишлените емисии

Европейската комисия откри няколко процедури за установяване на нарушение срещу България заради непълно транспониране или липса на уведомяване за пълното въвеждане на европейски директиви в националното законодателство.

Една от процедурите е свързана с Шестата директива относно борбата с изпирането на пари (AML). България и още 17 държави членки са получили официални уведомителни писма, тъй като не са уведомили изцяло за националните мерки за транспониране на определени разпоредби.

Те засягат достъпа до регистрите на действителните собственици от компетентните органи, саморегулиращите се органи, задължените субекти и лицата с легитимен интерес.

Директивата урежда основно организационни и институционални въпроси, свързани с европейската рамка за предотвратяване на изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма.

При липса на задоволителен отговор Европейската комисия може да премине към следващ етап и да издаде мотивирано становище.

България не е транспонирала изцяло и правилата за три психоактивни вещества

ЕК изпрати официално уведомително писмо и на България, Хърватия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения и Словакия заради липса на съобщение за пълното транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2025/2062.

С нея към определението на ЕС за „наркотик“ се добавят три нови психоактивни вещества – 2-MMC, NEP и 4-BMC.

Това означава, че веществата ще бъдат обхванати от европейските правила за престъпленията и наказанията при незаконен трафик на наркотици. Целта е да се хармонизира националният контрол и да се засилят трансграничното правоприлагане и съдебното сътрудничество.

Процедура и за правилата за водорода и декарбонизирания газ

Друга процедура е открита срещу 26 държави членки, включително България, заради липса на съобщение за пълното транспониране на преработената Директива за водорода и декарбонизирания газ.

Директивата беше приета през 2024 г. като част от европейския пакет за водорода и декарбонизирания газ.

Новите правила актуализират рамката на пазара на природен газ в ЕС и въвеждат регулации за специализираната водородна инфраструктура. Целта е да бъде улеснено навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, като едновременно с това се гарантират сигурността на доставките и достъпността на енергията.

Срокът държавите членки да уведомят за транспонирането на директивата в националното си законодателство беше 5 август 2026 г. Към момента единствено Италия е уведомила за пълното ѝ транспониране в рамките на законовия срок.

Още две процедури срещу България

Срещу България и други държави членки са открити още две процедури, свързани с транспонирането на европейско законодателство.

Едната засяга Директивата относно правото на ремонт, а другата – Директивата за емисиите от промишлеността и животновъдството.

Така България попада сред държавите, срещу които Европейската комисия предприема действия по общо пет направления, свързани с въвеждането на европейски правила в националното законодателство.