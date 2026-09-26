Игор Йовичевич се завърна в Лудогорец: Изборът беше на сърцето ми, голямата мечта е Шампионската лига

Хърватският специалист отново пое 14-кратните шампиони и обяви, че титлата остава цел №1, а голямата му мечта е да изведе Лудогорец в Шампионската лига. Георги Дерменджиев също се завръща в клуба

Игор Йовичевич официално бе представен за втори път като старши треньор на Лудогорец. Хърватският специалист заяви, че решението му да се завърне в Разград не е било трудно и го определи като „избор на сърцето“.

„Щастлив съм, че съм обратно в Лудогорец. За мен е чест да бъда треньор на този тим. Когато си вън от клуба, виждаш какво е Лудогорец в лигата и в Европа. Това да се върна е като лично предизвикателство за мен“, заяви Йовичевич.

Той подчерта, че е наясно с високите очаквания към отбора и вече е разговарял с част от футболистите. Треньорът очаква още седем-осем играчи да се завърнат от националните си отбори.

„Не беше труден изборът ми да се върна. Това беше изборът на сърцето ми. Знам какво се очаква от отбора. Очакванията са много по-високи“, каза Йовичевич.

Йовичевич: Титлата винаги е била цел №1

На въпрос как Лудогорец ще се върне на първото място, специалистът беше категоричен:

„Работа и работа. Аз вярвам в тренировъчния процес, в атмосферата в съблекалнята. Лудогорец разполага с футболисти, които имат нужните качества, за да се спечели титлата. Това винаги е била цел номер 1.“

Според него неуспехите също могат да бъдат част от пътя към бъдещите победи.

„Провалът е част от успеха в живота. Ако искате да печелите в живота, понякога трябва да губите. Така вие може да станете по-добър, мотивацията да е на по-високо ниво. Когато се върнете, да бъдете по-гладни за успех. Това сме ние сега, гладни сме за успехи“, заяви треньорът.

„Дойдох, за да постигнем отново същите успехи“

Йовичевич коментира и развитието на българското първенство, като според него нивото му се е повишило.

Той подчерта, че напрежението е част от работата и го определи като „привилегия“.

„Най-лесното за мен беше да не дойда. Вече имам требъл, лесно беше да откажа. Дойдох, за да амбицирам играчите, за да постигнем отново същите успехи“, каза хърватският специалист.

Йовичевич обаче не иска отборът да гледа прекалено далеч напред. По думите му фокусът трябва да бъде върху ежедневната работа, тренировъчния процес, следващата контрола и първия официален двубой срещу Арда.

„Целта е тук, но за да я постигнем, има процес, в който ние вярваме. Резултатите са на база процеса. На база на него идват победите и спечелването на трофеите“, заяви той.

Голямата мечта – Шампионската лига

Йовичевич не скри и една от най-големите си амбиции след завръщането в Разград.

„Имам мечта, сега отново мечтая. Ще реализирам моите мечти с Лудогорец. Голямата мечта е Шампионска лига. Аз знам какво е това чувство да играеш в Шампионска лига. Искам да го постигна с Лудогорец, да направим това реалност“, каза треньорът.

Георги Дерменджиев също се завръща в Лудогорец

Спортният директор на клуба Георги Караманджуков заяви, че ръководството не е водило преговори с друг специалист за треньорския пост.

„Никой от отговорните фактори на Лудогорец в клуба не е водил преговори с друг треньор освен с Игор. Разбрахме се много бързо. Той си има негови си цели, които съвпадат с целите на Лудогорец. Надяваме се заедно да ги изпълним и да върнем титлата в Разград“, заяви Караманджуков.

Той обяви и още едно завръщане в клуба – това на Георги Дерменджиев, когото определи като един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец.

Дерменджиев участва активно в селекцията и ще бъде на разположение както на Йовичевич, така и на клубното ръководство.

„С неговия опит и с неговите знания ще бъде полезен за целия клуб“, допълни Караманджуков.