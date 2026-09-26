„Обичам Бургас“ тази вечер: Тони Димитрова и любими бургаски изпълнители излизат на сцената

Големият концерт-спектакъл започва в 19:30 часа в Летния театър и ще събере музика, танци и светлинно шоу в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032

Бургас ще пее, танцува и празнува тази вечер с големия концерт-спектакъл „Обичам Бургас“. Събитието започва на 26 септември от 19:30 часа в Летния театър и ще събере на една сцена обичани изпълнители и бургаски таланти.

Пред публиката ще излязат Тони Димитрова, дует „Бургас“, Георги Дюлгеров, Стефка Емилова, Крис Грънчаров, Вероника Сидоренко, Дишо и Иван, Самуил Милков, ДВГ „Изгревчета“ и Милица Божинова – кандидат-бургазлийка.

Към музикалната програма ще се присъединят светлинно шоу „Палячи“, Танцова школа „Estrella“, Полина Христова, КСТ „Бургас 1975“, КСА „Нафтекс 2024“ и Танцово студио „Престиж“.

Музика, танци и светлинно шоу в Летния театър

Концерт-спектакълът „Обичам Бургас“ обещава вечер, изпълнена с музика, танци, светлина и бургаски емоции на една от най-обичаните сцени в града.

Всички вече закупени билети с дата 27 септември са валидни за концерта тази вечер и не е необходимо да бъдат презаверявани.

Билети могат да бъдат закупени и от каса „Часовника“ на цена 8 евро.

„Обичам Бургас“ започва тази вечер, 26 септември, от 19:30 часа в Летния театър.

Събитието е в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.